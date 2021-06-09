Сюрприз к ужину: невестка Андреева из «Иванушек» раскрыла детали рождения дочки

В семье солиста группы «Иванушки International» Кирилл Андреева настоящий праздник: обожаемая невестка подарила ему внучку. Как назвали девочку, сын артиста и его супруга пока не сообщали. Однако молодая мама уже рассказала, какие параметры при рождении были у ее малышки.

Аделина и Кирилл Андреев-младший стали родителями 4 июня в 17:12. Об этом свидетельствует бирка из роддома, опубликованная в Instagram. На ней же значились заветные цифры: рост — 55 сантиметров, вес — 3 750 граммов. На свет появился крепкий, здоровый малыш — что может быть чудеснее?

«Добро пожаловать в мир, наша маленькая принцесса! Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива!» — хвалилась пополнением Аделина.

Instagram @aadelandr

Известно, что с достатком в этой семье проблем нет. Сын «Иванушки» с супругой живут в подаренной на свадьбу московской квартире. Молодой человек учится в престижном вузе и одновременно подрабатывает. Между тем и звездный папа Кирилла участвует в жизни молодой семьи материально. Например, регулярно присылает деньги на продукты, пишет Spletnik.

Не исключено, что часть хлопот по организации родов невестки Андреев-старший также взял на себя. Однако это лишь предположение фанатов знаменитого семейства. Сам же артист пока никак не комментировал перемены.

«Счастья вам и внучке, Кирилл!»;

«Аделиночка, здоровья вам и малышке! Пусть у нее будет счастливая судьба!»;

«Достатка, радости, крепкой любви и взаимопонимания!» — желали участливые юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин впервые стали бабушкой и дедушкой.