День Федоры Домовницы: что можно и что нельзя делать 9 июня

Православные христиане 9 июня вспоминают святую Феодору. За приверженность к вере ее держали в темнице, а потом жестоко казнили.

Традиции и обычаи 9 июня:

Наши предки, чуть сократив имя мученицы, именовали дату в ее честь Федориным днем. Величали и Федорой Домовницей, ведь в это время многие приметы и суеверия были связаны с жилищем и его хранителем — домовым, пишет «Утро.ру».

«На Федору — не выноси из избы сору», — приговаривали наши предки, и ясно, почему. У народа в то время было особое отношение к мусору и связанные с ним правила.

Народные приметы 9 июня:

Духота на рассвете и лес шумит без ветра — к дождю.

Обильная роса утром сулит ясный день.

В ясную погоду появились черви, значит, ожидается гроза.

Если дым из трубы вниз пошел, грядет ненастье.

У цветов жимолости запах пропал — надвигается засуха.

Туман на Федору указывает, что в сезон будет много грибов.

Погода в этот день повторится осенью.

Что нельзя делать 9 июня:

Вести пустые разговоры не полагается — это приведет к разладу в семье.

Не стоит делать талисманы и обереги, иначе грозят болезни и горе.

Запрещено наводить порядок в доме, тем более мести пол: исчезнет домовой, который защищает жилище от горестей, и нахлынут беды.

Не годится спорить, чтобы не разгорелся большой скандал.

Родителям не следует допивать за малышами напитки, а то дети окажутся слабы перед негативным воздействием и вырастут безвольными.

Что можно делать 9 июня:

На ссорящихся людей нужно брызнуть водой, чтобы они успокоились и помирились.

Желательно говорить друг с другом только по делу.

Оставшийся после ребенка напиток надо вылить.

Разрешается провести обряд на достаток в доме: поставив в скрытном месте любую посудину — чашку, тарелку, — бросить в нее немного медных денег.

Позволено также гадать на библейской книге Ветхого Завета.

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