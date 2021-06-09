День Федоры Домовницы: что можно и что нельзя делать 9 июня
Православные верующие вспоминают святую, которую держали в неволе и потом казнили.
Фото: Azbyka.ru
Православные христиане 9 июня вспоминают святую Феодору. За приверженность к вере ее держали в темнице, а потом жестоко казнили.
Традиции и обычаи 9 июня:
Наши предки, чуть сократив имя мученицы, именовали дату в ее честь Федориным днем. Величали и Федорой Домовницей, ведь в это время многие приметы и суеверия были связаны с жилищем и его хранителем — домовым, пишет «Утро.ру».
«На Федору — не выноси из избы сору», — приговаривали наши предки, и ясно, почему. У народа в то время было особое отношение к мусору и связанные с ним правила.
Народные приметы 9 июня:
Духота на рассвете и лес шумит без ветра — к дождю.
Обильная роса утром сулит ясный день.
В ясную погоду появились черви, значит, ожидается гроза.
Если дым из трубы вниз пошел, грядет ненастье.
У цветов жимолости запах пропал — надвигается засуха.
Туман на Федору указывает, что в сезон будет много грибов.
Погода в этот день повторится осенью.
Что нельзя делать 9 июня:
Вести пустые разговоры не полагается — это приведет к разладу в семье.
Не стоит делать талисманы и обереги, иначе грозят болезни и горе.
Запрещено наводить порядок в доме, тем более мести пол: исчезнет домовой, который защищает жилище от горестей, и нахлынут беды.
Не годится спорить, чтобы не разгорелся большой скандал.
Родителям не следует допивать за малышами напитки, а то дети окажутся слабы перед негативным воздействием и вырастут безвольными.
Что можно делать 9 июня:
На ссорящихся людей нужно брызнуть водой, чтобы они успокоились и помирились.
Желательно говорить друг с другом только по делу.
Оставшийся после ребенка напиток надо вылить.
Разрешается провести обряд на достаток в доме: поставив в скрытном месте любую посудину — чашку, тарелку, — бросить в нее немного медных денег.
Позволено также гадать на библейской книге Ветхого Завета.
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