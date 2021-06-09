«Деньги только на еду»: Мария Максакова рассказала о своем бедственном положении

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Георгий Иванов
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Звезда пожаловалась, что ей не хватает полутора тысяч долларов на пропитание.

«Деньги только на еду»: Мария Максакова рассказала о своем бедственном положении

Фото: ТАСС / Шалгин Александр

Певица Мария Максаков, которая делит с родными детьми квартиру стоимостью в 200 миллионов рублей, едва сводит концы с концами. Об этом она заявила в эфире одной из программ телеканала «Россия 1».

По словам исполнительницы, старший сын и дочь подали на нее в суд с претензией на элитную недвижимость, хотя сама знаменитость вынуждена считать копейки, чтобы прокормить младшего сына, который, в отличие от остальных ее детей, пока живет вместе с матерью.

«Я считаю деньги, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов на еду и все. Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!» — отчаянно кричала Максакова в адрес дочери.

13-летний ребенок же в свою очередь утверждает, что маму просто ненавидит вся семья, и общаться с ней из близких никто не хочет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные обокрали певицу Марию Максакову. В эксклюзивном интервью звезда рассказала о нанесенном ущербе.

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