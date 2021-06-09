«Деньги только на еду»: Мария Максакова рассказала о своем бедственном положении
Звезда пожаловалась, что ей не хватает полутора тысяч долларов на пропитание.
Фото: ТАСС / Шалгин Александр
Певица Мария Максаков, которая делит с родными детьми квартиру стоимостью в 200 миллионов рублей, едва сводит концы с концами. Об этом она заявила в эфире одной из программ телеканала «Россия 1».
По словам исполнительницы, старший сын и дочь подали на нее в суд с претензией на элитную недвижимость, хотя сама знаменитость вынуждена считать копейки, чтобы прокормить младшего сына, который, в отличие от остальных ее детей, пока живет вместе с матерью.
«Я считаю деньги, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов на еду и все. Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!» — отчаянно кричала Максакова в адрес дочери.
13-летний ребенок же в свою очередь утверждает, что маму просто ненавидит вся семья, и общаться с ней из близких никто не хочет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные обокрали певицу Марию Максакову. В эксклюзивном интервью звезда рассказала о нанесенном ущербе.
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