Названы внешние признаки нехватки витамина В12

Как определить низкий уровень витамина В12 по состоянию своих ног? Ученые выявили связь между ощущениями в нижних конечностях и наличием дефицита микроэлемента в организме. Витамин В12 наиболее важен для нормального функционирования нервной системы, поэтому при его нехватке возникают специфические симптомы, которые многие попросту игнорируют. Согласно исследованиям ученых Гарвардской медицинской школы, покалывание в ногах — один из явных симптомов недостатка микроэлемента, пишет «МедикФорум».

Витамин В12 производит эритроциты, участвующие в транспортировке кислорода. Его недостаток может привести к аномальному развитию красных кровяных телец, что мешает им правильно функционировать. Если их становится больше, чем нужно, происходит снижение кислорода, достигающего конечностей тела, поэтому в ступнях появляется ощущение покалывания.

Еще один симптом, который говорит о дефицитном состоянии — медленное заживление ранок на ногах. Витамины группы В необходимы для адекватного синтеза белка, здорового иммунитета и наличия коллагеновой связи — все это влияет на состояние кожи. Из-за плохого насыщения кислородом кожа на ногах быстро повреждается, раны и порезы заживают тяжелее. Важными, но неспецифическими признаками анемии, вызванной низким уровнем Витамина В12 в крови, являются хроническая усталость, апатия и упадок сил. Эти симптомы люди часто игнорируют.

Витамин В12 — один из важнейших микроэлементов в организме человека. Его дефицит может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В первую очередь недостаток провоцирует развитие аутоиммунного заболевания — макроцитарной анемии. Восполнить дефицит можно, внеся корректировки в питание. Витамином В12 богаты мясо, особенно субпродукты: печень и почки, рыба, куриные яйца и молочные продукты.

В группе риска находятся вегетарианцы и голодающие люди, так как запасы витамина В12 достаточно велики и расходуются медленно. Для создания серьезного дефицита нужно около пяти лет его недостаточного поступления в организм.

Чтобы выявить дефицит витамина В12, необходимо сдать кровь на анализ. Не лишним будет проверить уровень содержания в организме всех витамином группы В, железа, гемоглобина и белка, их недостаточное количество — явный признак анемии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал на какие проблемы в организме указывает хроническую усталость.