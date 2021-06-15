Павлин, колибри или пингвин: Какие птицы соответствуют разным знакам зодиака?

Повадки птиц могут удивительным образом повторять человеческие характеры. Астрологи считают, что каждый из знаков зодиака можно соотнести с разными видами пернатых.

Овен

Данному знаку соответствует гордый и величественный орел. Рожденные под этим созвездием люди умеют добиваться успеха там, где другие терпят фиаско. Они идут наперекор обстоятельствам и мнению общественности, не боятся непознанного, предпочитают решать проблемы, а не сетовать на судьбу.

Телец

Тельцам соответствует императорский пингвин. Они не склонны к иллюзиям и любят стабильность, следуют намеченному плану. При любых обстоятельствах представители знака сохраняют достоинство. Они не отвечают злом на зло, но постараются избежать неприятных ситуаций.

Близнецы

Фантастическая Птица-Говорун отлично подходит для описания Близнецов. Эти люди запоминают все, что когда-либо видели или слышали, способны правильно использовать свои знания. Они, как правило, жизнерадостны, любят путешествия и иностранные языки. При этом неусидчивы и поверхностны.

Рак

Раки имеют много общего с ласточками — они тоже привязаны к своему дому. Основой благополучия считают семью и заводят много детей. Они неторопливы, вдумчивы и сентиментальны, при этом трудолюбивы. Хорошо чувствуют настроение собеседника, поэтому быстро находят общий язык.

Лев

Павлин — символ тех, кто родился под знаком Льва. Они привлекают к себе внимание всеми способами, обожают рассказывать о достижениях, даже самых небольших, а порой принижают чужие заслуги. Наделены эгоизмом, но стараются не обижать близких. У представителей этого знака очень развит интеллект, но от них сложно дождаться совета.

Дева

Дева, как правило, ассоциируется с птицей-секретарем. Эти люди ответственно относятся к делам, верны традициям, законопослушны. Как правило они не изменяют в браке и не предают деловых партнеров. Любят все контролировать, но ответственность за свои решения перекладывают на других.

Весы

Весы похожи на попугаев-неразлучников — они нуждаются в постоянном общении. Страх одиночества заставляет их рано жениться. Одиночки же остаются жить с родителями или арендуют жилье совместно с друзьями. Они ценят бытовой комфорт, любят веселье, но предпочитают проводить время в окружении семьи.

Скорпион

Скорпионам ближе всего сова. Рожденные под этим знаком вызывают у окружающих страх и трепет. Их сложно понять, ведь они крайне непредсказуемы в своих поступках и желаниях. Не любят идти на контакт, если подозревают кого-либо в неискренности. Резки в своих высказываниях, однако справедливы.

Стрелец

Стрельцы сопоставимы с сойками. Они наделены пытливым умом и непоседливым характером. Любят подшучивать над друзьями, избегают скучных компаний. Выбирают те профессии, которые позволяют быть в движении. Легко находят решения в сложных ситуациях.

Козерог

Козерог — это ворон. Такой же мудрый независимо от возраста, любит учиться. Козерогов почти невозможно обмануть. Они осторожны в своих действия, обдумывают свой каждый шаг. Предпочитают проводить время наедине с собой.

Водолей

Чайка — птица Водолеев. Родившиеся под данным знаком, бесстрашны и решительны, изобретательны. Любят командную работу. Готовы защищать семью любой ценой, не терпят измен. Работать усердно не любят, но эффективно распределяют время и усилия, в связи с чем добиваются нужных результатов.

Рыбы

Наиболее подходящая для Рыб птица — колибри. Представители знака умеют скрывать серьезность и прагматичность под маской веселья. По-настоящему озорными они бывают только с теми, кому доверяют. Они способны делать много дел параллельно и доводить их до конца. От природы имеют яркую внешность.



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