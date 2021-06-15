Опасный отдых: Знаменитости, которые пострадали или погибли на курортах

От судьбы не спасет даже пятизвездочный курорт. Трагическая случайность может настигнуть каждого и не важно, звезда ты или простой человек. Кто из зарубежных и российских знаменитостей пострадал или погиб во время отпуска, рассказывает 5-tv.ru.

Майкл Дуглас — повредил спину

Актеры Майкл Дуглас и Кэтримн Зета-Джонс. Фото: ТАСС / ZUMA

Голливудский актер получил серьезную травму, когда отдыхал в Аспене — самом дорогом горнолыжном курорте США. В 1980-м Майкл Дуглас в очередной раз отправился туда, чтобы покататься на лыжах, но повредил спину. Актер был прикован к постели три года: он проходил длительный курс реабилитации.

Большой перерыв в карьере и проблемы со здоровьем не напугали его. Дуглас вернулся в кино в 1983-м с фильмом «Звездная палата», где он сыграл главную роль. Актер приобрел дом в Аспене и продолжает кататься на лыжах вместе со своей женой — Кэтрин Зетой-Джонс.

Лада Дэнс — порвала связки

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Российская певица отдыхала во французском Куршевеле в 2004-м. Новогодние каникулы чуть не закончились для Лады трагедией: она решила спуститься на лыжах по опасной трассе, но переоценила свои силы. Артистка проехала поворот, упала и подвернула ногу, порвав три связки. Ладу Дэнс доставили в больницу в без сознания, где ее экстренно прооперировали.

Весь следующий год певица восстанавливалась после травмы. Лада редко появлялась на публике, но выступления на сцене не забросила: пела, не вставая со стула.

Михаэль Шумахер — получил тяжелую черепно-мозговую травму

Фото: ТАСС / PA Photos

Несчастный случай произошел со звездой «Формулы-1» во французских Альпах. В декабре 2013-го Михаэль Шумахер вместе с семьей и друзьями отправился отдыхать на горнолыжный курорт Мерибель. Опытный гонщик выехал за пределы лыжной трассы, столкнулся с камнем и ударился об него головой с такой силой, что раскололся шлем. Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму. Во время транспортировки гонщика на вертолете в больницу, у него упало кровяное давление и ухудшилось кровоснабжение жизненно важных органов. Из-за угрожающего жизни состояния, вертолет совершил вынужденную посадку, Михаэля подключили к аппарату ИВЛ, у него произошло кровоизлияние в мозг. Гонщику провели две нейрохирургических операции и ввели в состояние искусственной комы.

В июне 2014-го Михаэля Шумахера вывели из комы, но он до сих пор проходит реабилитацию дома. В СМИ проскальзывают редкие комментарии от приближенных к спортсмену: они утверждают, что сейчас состояние спортсмена улучшается. Семье Шумахера пришлось продать дом в Норвегии и личный самолет, чтобы покрыть затраты на лечение. В 2020-м его планировали лечить стволовыми клетками, но перенесли операцию из-за пандемии коронавируса, сообщила газета The Guardian. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что часто посещает Михаэля и даже смотрит с ним телевизор.

Петра Немцова — сломала таз и повредила внутренние органы

Фото: ТАСС / ZUMA

Чешская топ-модель чудом спаслась во время цунами в Индонезии в 2004-м. Петра Немцова и ее жених — фотограф Саймон Атли — отдыхали на острове Хао Лак в Таиланде. В момент удара волн по побережью пара находилась в бунгало. Петра и Саймон попытались выбраться на крышу, но потоки воды унесли их из помещения. Модель успела ухватиться за пальму, а 33-летний Саймон погиб.

Немцова провела на пальме около восьми часов, пока местные жители не спасли ее. Модель отправили на вертолете в одну из таиландских больниц. Там у нее обнаружили перелом таза и серьезные повреждения внутренних органов. В память о катастрофе Петра Немцова создала благотворительный фонд, который собирает денежные средства на строительства школ в районах стихийных бедствий. Она вернулась в Таиланд спустя десять лет после трагедии, чтобы принять участие в памятной церемонии, посвященной жертва цунами.

Джим Керри — получил черепно-мозговую травму

Фото: ТАСС / PA Wire / PA Images

Американский актер получил серьезные травмы во время катания на сноуборде. Джим Керри вместе с друзьями и семьей отдыхал на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии в 2014-м. Комик потерял контроль над сноубордом и на огромной скорости врезался в дерево. Несмотря на то, что на голове Керри был надет защитный шлем, он получил травму головы.

Актера госпитализировали. Некоторое время Джим Керри находился в тяжелом состоянии, но швейцарские врачи сделали все, чтобы он восстановился после травмы и вернулся в Голливуд.

Наташа Ричардсон — погибла на горнолыжном курорте

Актеры Наташа Ричардсон и Лиам Нисон. Фото: ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Для звезды фильмов «Ловушка для родителей» и жены Лиама Нисона поездка на горнолыжный курорт закончилась трагедией. Наташа Ричардсон вместе со своей семьей проводила время на склонах канадского Мон-Трамблана в марте 2009-го. Актриса каталась без шлема по трассе для новичков и упала. Видимых травм, которые потребовали бы срочной госпитализации, не было. Ричардсон отказалась от медицинской помощи и чувствовала себя хорошо, но вскоре впала в кому.

Через два дня после госпитализации у актрисы умер мозг. Семья приняла решение отключить Наташу от системы обеспечения жизнедеятельности. Врачи отметили, что летальный исход можно было предотвратить, если бы Ричардсон не отказалась от медицинской помощи на склоне.

Алексей Лысенков — сломал семь ребер

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Телеведущий программы «Сам себе режиссер» травмировался во время отдыха на горнолыжном курорте Шладминг в Австрии. В 2015-м Алексей Лысенков отправился кататься на лыжах вместе с сыном и друзьями, где во время катания его сбили. Телеведущий сломал семь ребер, получил закрытую травму груди и правосторонний гемоторакс — скопление крови в плевральной полости. Его прооперировали в Москве и благодаря усилиям специалистов, Лысенков восстановился после травмы.

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