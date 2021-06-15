«Ольга была пьяна»: Канделаки «отреагировала» на конфликт Бузовой с Губерниевым

Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала громкий скандал между звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Журналистка якобы заявила, что поющая ведущая расплакалась в эфире передачи не просто так: уже в студию она вошла в состоянии измененного сознания.

Издание Peopletalk сообщило, что в Insta-сторис Канделаки опубликован снимок со скандальной передачи, где Губерниев «непозволительно» разговаривал с Бузовой, и его сопровождала громкая подпись: известная артистка бурно отреагировала на происходящее, потому что была нетрезва.

«Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии. Но это не имеет отношения к тому, что тон и лексика Димы были непозволительными. Я и Оля ждем от Димы извинений», — цитирует издание сообщение из сторис Тины Канделаки.

Генпродюсер «Матч ТВ» указала, что в знак симпатии к Бузовой пригласила ее сниматься в одну из своих программ в ближайшую пятницу. Тут же Канделаки отметила, что Губерниева отстранила от ведения всех грядущих трансляций.

Скрин сторис из Instagram @tina_kandelaki, опубликованное Peopletalk

Между тем, Дмитрий Губерниев уже принес извинения селебрити. Он пояснил: рассуждая о театре и футболе в эфире шоу, совершенно не хотел обидеть 35-летнюю артистку. Вероятно, в силу тех или иных обстоятельств она просто неверно истолковала его фразы. В своем Instagram говорить об Ольге он больше не желает. Напротив, словно не подозревая о наказании от Тины Канделаки, рассуждает о предстоящих ночных трансляциях.

«Ребята, всем привет. Как говорится, Бузова Бузовой, а тренировки и эфиры никто не отменял. Хожу с палками, тренируюсь, а вечером эфиры — обозреваем футбол из нашей волшебно-футбольно-космической студии!» — заявил комментатор.

На это сообщение Губерниева генпродюсер спортивного телеканала пока никак не отреагировала. К слову, в аккаунте Тины Канделаки таких сторис нет. Что это значит — пока неясно.

Instagram.com @guberniev_dmitry

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ссора между поющей ведущей и спортивным комментатором произошла во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ». Сначала они активно обсуждали игру сборных России и Бельгии, а затем разговор зашел в тупик. Губерниев попытался узнать мнение Бузовой о том, какая школа футбола ей ближе. Звезда «Дома-2» заявила, что со стороны Губерниева некрасиво задавать такие вопросы и «щеголять знаниями». После этого заведенная артистка начала возмущаться и говорить, что в студию пришла просто поддержать спортсменов. Губерниев продолжил диалог известным софизмом.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — обратился к Ольге Дмитрий, предполагая, что на эту фразу нельзя ответить ни «да», ни «нет».

Шутку Бузова приняла за оскорбление. Когда же Губерниев попытался объяснить ей, что эту фразу на самом деле говорил Карлсон из произведения Астрид Линдгрен, звезда вдруг начала оправдываться, уверяя, что «не пьет совсем», поскольку «перенесла серьезную операцию». В итоге артистка расплакалась и назвала Дмитрия «дном».