«За деньги можно все»: Канделаки объяснила появление сторис про «пьяную» Бузову

От последствий скандала в эфире «Матч ТВ» пострадали не только звезда «Дома-2» Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, но и генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки. От лица журналистки в сети начали распространять фейковые посты, порочащие честь и репутацию всех участников конфликта.

Хорошо известно, что на днях Губерниев и Бузова поругались из-за недопонимания. Ольга пришла на спортивную передачу, чтобы поговорить об игре сборной России на Евро-2020. Осознав, что селебрити плохо разбирается в спорте, да еще и требует не задавать ей «умных» вопросов, Дмитрий проявил креатив и продолжил диалог фразой, на которую нельзя ответить ни «да», ни «нет».

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — улыбаясь, обратился к Бузовой Губерниев.

Ольга расплакалась, начала оправдываться, что не пьет. Тут спортивный комментатор объяснил, что это цитата из произведения Астрид Линдгрен про Карлсона. Это — необычный софизм, который вводит в ступор оппонента и заставляет его улыбнуться.

Артистка назвала «шутника» «дном» и добавила, что более не хочет разговаривать с таким «хамом». На фоне случившегося хейтеры Бузовой стали плодить фейки в социальных сетях. От лица Канделаки они заявляли, что артистка так бурно реагировала на происходящее якобы из-за того, что «была пьяна» во время эфира. В то же время неизвестные от лица генпродюсера «Матч ТВ» указали, что скандальный Губерниев «отстранен от эфиров».

«Важное сообщение! Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии. Но это не имеет отношения к тому, что тон и лексика Димы были непозволительными. Я и Оля ждем от Димы извинений», — писали мошенники.

Ложь ради наживы

Узнав о странных постах в Instagram, Канделаки забила тревогу. В официальном Telegram-канале она сообщила, что никаких откровенных признаний не делала и уж тем более не собиралась никого судить. Все это — происки продажных пиарщиков, готовых публиковать что угодно и где угодно за большие деньги.

«Увидела тут в «Курятнике», а затем и во многих других каналах настолько бесстыжий фейк, что посмеялась от души. Курятник», если что, — это магазин, где за деньги можно поставить все. Задам этим «героям пера и шпаги» простой вопрос: админы в перьях, а что за длинный рубль вы не будете освещать? Или всеядность — ваше все?» — обратилась к фейкометчикам Канделаки.

Она заметила, что при необходимости готова предоставить неверующим историю своих публикаций в Instagram — ни одного поста-разоблачения про Бузову и сторис о наказании для Губерниева там не найдут.

«Хайпиться на истории „Ольга Бузова vs Дмитрий Губерниев“, нанося ущерб „Матч ТВ“, я не рекомендую никому. Виновников найти несложно, как несложно и привлечь их к ответственности за распространение фейков», — заключила Тина Канделаки.

T.me @tikandelaki

Владельцы того самого »Курятника», в котором оказалось странное сторис от «Канделаки», уже принесли генпродюсеру телеканала свои извинения. Они отметили, что странную публикацию им прислал подписчик. И тут же добавили: от «чернушных» СМИ их отличает умение вовремя признать ошибки и они готовы вместе с ней найти и наказать шутников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как поклонники Ольги Бузовой отреагировали на ее скандал с Дмитрием Губерниевым.