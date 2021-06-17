Большая часть представительниц прекрасного пола хотя бы раз в жизни имитировала оргазм. Некоторые женщины изображают бурное наслаждение, чтобы выразить благодарность партнеру за старания, другие же хотят поскорее закончить малоприятный, и порой болезненный половый акт. Существует несколько способов обмануть своего мужчину в постели.

Совет № 1

Симулянтки со стажем в первую очередь советуют для имитации оргазма использовать громкие стоны и крики. Начните очень часто дышать, после ненадолго задержите дыхание и выдохните, издав протяжный стон.

Совет № 2

Дополнить стоны и крики можно царапаньем и сжиманием своего партнера. Вы можете легонько покусывать мочку уха мужчины, страстно целовать его в шею и слегка задевать ногтями спину своего возлюбленного.

Совет № 3

Стоит учесть, что мужчины со временем научились распознавать актерскую игру. Пожалуй, только неопытные партнеры смогут поверить в наигранные стоны, поэтому не забывайте о языке тела. Закатывайте или полностью закрывайте глаза и не прекращайте двигаться. Напрягайтесь и резко и расслабьтесь, обязательно сокращая мышцы, чем чаще, тем лучше, пишет wday.ru.

Совет № 4

Кроме того, не попадавшиеся на вранье симулянтки рекомендуют для пущей правдоподобности напрячь ноги и пальцы, вытянуться в струну и издать протяжный стон.

Имитировать оргазм или нет — решать вам. Однако, гинекологи и сексологи рекомендуют достигать высшей точки наслаждения, а не устраивать в постели театр одного актера. Занятия сексом без удовольствия могут навредить женскому здоровью: негативно сказаться, как на эмоциональном, так и на физическом состоянии.

Лучшим выходом из положения будет диалог с вашим половым партнером. Объясните или даже покажите мужчине, что именно, вам нравится при близости. Не стесняйтесь говорить о своих желаниях, экспериментировать и пробовать новое, чтобы достигать оргазма, а не имитировать его.

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