«Оскар» в кровать! — Четыре совета для правильной имитации оргазма
Несколько советов, как изобразить бурное наслаждение, чтобы мужчина не догадался, что вы симулируете.
Фото: Depositphotos / DmitryPoch
Большая часть представительниц прекрасного пола хотя бы раз в жизни имитировала оргазм. Некоторые женщины изображают бурное наслаждение, чтобы выразить благодарность партнеру за старания, другие же хотят поскорее закончить малоприятный, и порой болезненный половый акт. Существует несколько способов обмануть своего мужчину в постели.
Совет № 1
Симулянтки со стажем в первую очередь советуют для имитации оргазма использовать громкие стоны и крики. Начните очень часто дышать, после ненадолго задержите дыхание и выдохните, издав протяжный стон.
Совет № 2
Дополнить стоны и крики можно царапаньем и сжиманием своего партнера. Вы можете легонько покусывать мочку уха мужчины, страстно целовать его в шею и слегка задевать ногтями спину своего возлюбленного.
Совет № 3
Стоит учесть, что мужчины со временем научились распознавать актерскую игру. Пожалуй, только неопытные партнеры смогут поверить в наигранные стоны, поэтому не забывайте о языке тела. Закатывайте или полностью закрывайте глаза и не прекращайте двигаться. Напрягайтесь и резко и расслабьтесь, обязательно сокращая мышцы, чем чаще, тем лучше, пишет wday.ru.
Совет № 4
Кроме того, не попадавшиеся на вранье симулянтки рекомендуют для пущей правдоподобности напрячь ноги и пальцы, вытянуться в струну и издать протяжный стон.
Имитировать оргазм или нет — решать вам. Однако, гинекологи и сексологи рекомендуют достигать высшей точки наслаждения, а не устраивать в постели театр одного актера. Занятия сексом без удовольствия могут навредить женскому здоровью: негативно сказаться, как на эмоциональном, так и на физическом состоянии.
Лучшим выходом из положения будет диалог с вашим половым партнером. Объясните или даже покажите мужчине, что именно, вам нравится при близости. Не стесняйтесь говорить о своих желаниях, экспериментировать и пробовать новое, чтобы достигать оргазма, а не имитировать его.
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