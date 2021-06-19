Пылесос утюгу не товарищ: Какая ты бытовая техника по знаку зодиака?

Любые бытовые приборы несут в нашу жизнь комфорт и упрощают многие действия. Они настолько плотно вписались в нашу ежедневную жизнь, что про каждую технику можно рассказать что-то отдельное. А что, если сравнить набор технических характеристик с особенностями знаков зодиака?

Весы

Вы как магнитола, у которой большой музыкальный диапазон и качественный звук. Внешне вы довольно привлекательны и вашего общество обожают окружающие. Чтобы настроиться на вашу FM волну, людям необходимо быть близки к вам и искренне интересоваться изменениями в вашей жизни. Ведь все любят вашу «музыку»: с вами все ярче и острее, радость полнее и веселье безудержнее, даже грустить рядом с вами приятнее.

Близнецы

Представители этого знака зодиака — компьютеры с полной комплектацией. Вы достаточно прогрессивны, в ваш «комплект» входит умный процессор, монитор и эргономичная клавиатура. Однако, для взаимодействия с вами нужна мышка, то есть грамотный подход к вам. Конечно, можно обойтись и без дополнительных нюансов, однако это может стать барьером для общения с вами.

Дева

Вы — видеокамера, которая пристально смотрит на этот мир и анализирует полученную информацию. Интеллектуальный прибор, который не только фиксирует происходящее, но и способен чудесным образом преобразить действительность, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Для дев есть как любимчики, так и те, кто всегда будет показываться в не лучшем свете. Если уж камера кого полюбит, то, как минимум, в два счета сделает звездой.

Лев

Вы — пылесос. Вы затмеваете все звуки этого мира, по сравнению с вами все остальные неслышны и незначительны. Для вас характерно яркое и обязательно звонкое самовыражение, так как вас всегда переполняет много энергии. К тому же, большие энтузиасты. Однако, научитесь не расстраиваться, что не можете втянуть в себя шкаф, лучше подумайте: оно вам надо?

Овен

Бытовой прибор, который отображает этот знак зодиака — утюг. Для вас очень важно, чтобы по жизни все проходило гладко. Однако, только вам известно до какой температуры вам нужно «раскалиться», чтобы все вами задуманное удалось. Вашему упорству позавидуют все знаки зодиака! Вы — перфекционисты и всегда прорабатываете любой момент своей жизни до мелочей. Однако, не позволяйте себе лениться, ведь отложив пару раз дела, вы рискуете утонуть в процессе непрерывной «глажки».

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Телец

Это звучит гордо, вы — чайник. Основательный, наполненный, надежный и всегда будете во главе стола. Окружающие всегда тянутся к вам, желая вашего общества. Многие «чашки» вокруг вас действительно нуждаются в вашей поддержке, но порой бывают слишком настойчивы в своих устремлениях. Пытаясь «испить до дна», они не всегда заботятся о том, чтобы перестать думать о себе и позаботиться о вас, чтобы подлить воду. Здесь нужен баланс, иначе неизбежно сгорание «спирали».

Козерог

Представляет собой холодильник — такая же основательная и важная фигура, без которой невозможно обойтись. Хоть и холодный, но горячо любимый многими. Несмотря на строгость, вы обладаете богатым внутренним миром. Для холодильника идеально подходит философская фраза Карлсона: «Здесь ничего нет, и здесь никогда ничего не будет, если вы сюда ничего не положите!».

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Скорпион

Из-за своей настойчивости, и умении не пасовать перед трудностями, вы — комбайн. Способны в пух и прах искрошить все что угодно, сопротивление бесполезно, ведь вам «по зубам» все. Вы — властная натура и ваша разрушительная сила всегда приведет к позитивному исходу. То есть, для одних вы станете тираном, а для других — спасителем. Ведь сложно представить этап приготовления блюда без нашинкованных комбайном ингредиентов.

Стрелец

Вы — телевизор, потому что всегда светитесь изнутри и это сполна замечают окружающие. Ваша энергетика способна приободрить и зарядить кого угодно! Однако, завистливые люди могут ругать вас и считать источником бед. Вы говорите им, что всего лишь отражаете реальную картину мира, возражая они скажут, что все происходит наоборот. Они, как правило, считают, что мир создается по образу и подобию того, что вы показываете. Кто же прав, кто кем управляет?

Рак

Представители этого знака зодиака — плита. На вас можно положиться, ведь вы надежный, теплый и душевный человек. Вы всегда гостеприимно относитесь к людям, однако если вас вывести из себя, то вы долго будете «чадить». Тогда-то окружающие и увидят вашу темную сторону. Это и есть ваша защитная реакция против того, чтобы люди пользовались вашей добротой чрезмерно.

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Водолей

Представители этого знака зодиака — стиральная машина. Они всегда собраны и сосредоточены. Такую дотошность, помноженную на мощь вашей натуры, способен вынести только крепкий материал, тонкую ткань вы можете истрепать до нитки. Вам необходимо научиться сдерживать свой напор для «деликатной стирки», чтобы окружающим вас людям было максимально комфортно.

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Рыбы

Вы — сотовые телефоны. С одной стороны — вы спокойны, самодостаточны и бесшумный. Однако в периоды приподнятого настроения и высокой активности вы способны быть многозадачными, пропустить через себя огромное количество информации, в том числе не важной. Для вас очень важна «подзарядка», то есть качественный и здоровый сон. Ведь только выспавшись, вы готовы к делам и завоеванию этого мира. Также вы постоянно совершенствуетесь и в каждый новый этап в вашей жизни входите моделью новой линейки.