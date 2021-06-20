С милым рай не в шалаше? Как по знаку зодиака найти спутника для богатой жизни

Как не прогадать с выбором с спутника жизни и еще до свадьбы понять, сможете ли вы с ним разбогатеть в браке? Ответ на этот вопрос знают звезды. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, как по знаку зодиака определить, будет ли ваша семейная жизнь безбедной.

Овен

Для этого представителя огненной стихии лучшим спутников жизни станет — Скорпион, который пойдет на любые, даже самые безумные траты, ради своего любимого человека. Союз Овна и Скорпиона по праву можно назвать одним и самых удачных и олицетворяющих богатство.

Телец

Для Тельцов нет лучше пары, чем Рак, эти представители зодиакального круга знают что такое бережливость — один из значимых источников богатства. В этом союзе не будут экономить на важных вещах, но холодный ум Тельца и Рака поможет уберечь пару от выкинутых на ветер денег.

Близнецы

Близнецам стоит обратить внимание на Львов, они не считают каждую копейку и точно не будут скупиться на подарки для своей второй половинки. Союз представителей воздушной и огненной стихии заряжен энергией денег, а вот пара Близнецы-Рыбы, увы, будет жить в нищете. Любовь к авантюрам последних легко может привести к разорению семейного бюджета.

Рак

Для бережливых Раков лучшем спутником жизни станет один из представителей огненной стихии. Овен, Стрелец, Лев — не важно с кем вы образуете пару, вы все равно будет в плюсе.

Лев

Львы живут под девизом: «Богатство — это сбережения в руках одного», пишет «Лиза». Родившиеся под этим знаком способны обеспечить себе безбедную жизни практически с любым представителем зодиакального круга, исключение составляют только Скорпионы.

Дева

Для Дев же Скорпионы станут настоящим спасением в решении финансовых вопросов. Вместе сможете не только грамотно ввести семейный бюджет, но и даже завести совместный бизнес, который точно принесет пользу.

Весы

Весы — натуры переменчивые, они буквально балансируют между своими желаниями и возможностями. Чтобы, наконец, переставить ставить себя перед выбором, нужно построить пару со Стрельцом.

Скорпион

Для Скорпионов лучше избранника, чем Овен не найти. Эти представители огненной и водной стихий — трудолюбивые и целеустремленные, они знают, что деньги с неба не падают, их нужно зарабатывать.

Стрелец

Стрельцам стоит подыскать себе партнера, родившегося под знаком Водолея или Весов. Союз с любимым из этих представителей зодиакального круга обречен на успех. Но только не стоит ждать, что ваш избранник вас будет обеспечивать, здесь в роли финансового магнита выступаете вы.

Козерог

Козерог — единственный представитель зодиакального круга, который сможет обогатить любой союз. Рожденные, под этим знаком, найдут решение даже в самой непростой финансовой ситуации. Вы в буквальном смысле сможете сделать деньги из воздуха.

Водолей

Водолеям стоит присмотреться к Стрельцам, чьи трудолюбие и упорство, способны превратить вашу семейную жизнь в рай. В вашем союзе каждый из вас способен стать мотиватором для достижения общих целей.

Рыбы

С точки зрения организации семейной жизни Рыбы и Телец — идеальный союз. Представители водной стихии отвечают за быт, а огненные Тельцы за финансовую составляющую.

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