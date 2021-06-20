Коварные милашки: женщины каких знаков зодиака уводят мужей из семьи?

Женщины, рожденные под некоторыми знаками зодиака, могут, отбросив моральные принципы, флиртовать с мужчиной, манипулировать им и быть настолько обаятельными, хитрыми и коварными, что уводят его из семьи. С какими представительницам слабого пола нужно держать ухо востро, рассказала шаманка, ясновидящая и финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Женщина-Овен — это летящая ракета, которая привлекает мужчин харизмой и чувством юмора. Кроме того, она умеет создавать уют даже в самых неподходящих условиях, чем также очаровывает сильный пол. Наличие у намеченной жертвы жены и детей женщину-Овна не останавливает, однако она резко прекращает оказывать мужчине знаки внимания и проявлять интерес, если ее страсть угасает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Женщины, рожденные под этим знаком, умело прячут свои коварные замыслы под маской «овечки», хотя готовы пойти на все, чтобы завоевать мужчину. Эти дамы неотразимы и притягательны для мужчин, а их тактика — хитрость. К примеру, женщина-Весы может попросить мужчину помочь с протекшей трубой, потом угостит его чаем и расположит к себе. С каждой встречей она все больше будет приманивать мужчину, и в итоге он уйдет от жены.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Женщины-Стрельцы — самые коварные представительницы огненной стихии. Они притягивают мужчин тем, что умеют их выслушать и дать дельный совет. При этом такие женщины чересчур влюбчивы и быстро переключаются на новые объекты для соблазнения. Все дело в том, что для них завоевание мужчин — это способ самоутвердиться и поднять самооценку.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Женщины-Козероги привлекают мужчин своей недоступностью: их внимание нельзя купить дорогими подарками, а можно только заслужить, что пробуждает в мужчинах азарт. Кроме того, они притягивают своим умом и сдержанностью, за которыми скрывают расчетливость разлучницы. Задумав увести мужчину, женщины-Козероги долго вынашивают план и продумывают его до мелочей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У женщин-Рыб тактика соблазнения очень проста: окружить мужчину заботой и терпеливо выжидать, пока жертва «созреет». При этом они притягивают своей нежностью и чувствительностью, а также стремятся заворожить загадочностью. Кроме того, с женщинами-Рыбами всегда весело, легко и интересно. Еще одна их особенность — умение выслушать и помочь в преодолении трудности. Рыбы также стараются направить мужчину, чтобы он добился больших высот в карьере, пишет сайт Teleprogramma.pro.

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