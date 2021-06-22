Магия чисел: как номер дома влияет на судьбу человека?

Человек проводит дома не меньше трети своей жизни, однако часто многие даже не задумываются о том, как номер их квартиры может повлиять на судьбу. Нумерологии утверждают, что цифры на стене дома или входной двери имеют куда большее значение, чем им принято приписывать.

Чтобы узнать «число своего дома» необходимо разбить его номер до цифр и складывать их друг с другом до тех пор, пока не получится однозначное число.

Дом 1. Идеален для людей, которые сосредоточены на работе и почти не занимаются личными отношениями. Карьера идет вверх, но вот любовное счастье поселилось, видимо, по соседству.

Дом 2. Все, что касается чувственных вопросов и амурных дел — происходит именно здесь. Тем, кто ищет вторую половинку рекомендуется поселиться в доме именно с этим номером.

Дом 3. Символизирует творчество, развлечение и оптимизм. В этом доме всегда царит смех и веселье, а с кухни звучат стихи.

Дом 4. Этот дом для тех, кто больше всего любит практичность и защищенность. Максимально безопасное место, в котором всегда комфортно и удобно.

Дом 5. Если вы ищите новых друзей и вообще любите знакомится — то вам сюда. Социализация и динамичность — главные характеристики «пятерки».

Дом 6. Сюда лучше переезжать с семьей, потому что шестерка является залогом гармонии в браке, а также способствует улучшению взаимопонимания между влюбленными.

Дом 7. Прекрасное место для духовного развития. В домах именно с этим номером особенно хорошо получается проводить время в медитациях и, например, проходить обучение.

Дом 8. Эта бесконечность символизирует процветание, изобилие и реализацию амбиций. Поэтому если вы хотите попробовать свои силы в бизнесе, то это лучшее место для жизни.

Дом 9. Тут обычно селятся те, кто любит уединенное общение со старыми друзьями и небольшие уютные компании. Идеальный дом, чтобы восполнять силы после тяжелого трудового дня.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака.