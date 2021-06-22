Создание свадебного букета — дело не из легких. Порой жених и невеста тратят уйму времени, чтобы выбрать свой, идеальный вариант. На первый план часто выходят личные предпочтения молодоженов и проблема сочетания колора с праздничными нарядами. Но вот про глубинный смысл традиционного аксессуара все почему-то забывают.

Парапсихолог Эсмира Волченкова напоминает читателям 5-tv.ru: каждое растение обладает неповторимой энергетикой. Подходить к вопросу выбора букета важно осознанно и с холодной головой. А еще лучше — применяя на практике знания наших предков.

На счастье!

Идеальный вариант для свадьбы — букет из роз. Только цветы должны быть не классического красного оттенка — цвета порочной страсти, а нежно-розового или белого. Эти цвета символизируют невинность, нежность и трогательную любовь молодоженов друг к другу.

Неплохо украсить букет и пышными пионами. Они знаменуют собой возвышенные чувства, романтику и крепкий союз.

«Кто мечтает о большой и дружной семье — может украсить свой букет орхидеями, сиренью либо тюльпанами — это знаки плодородия», — продолжает эксперт.

Приведет к неудачам

А вот популярные астры и каллы в свадебном букете лучше не использовать вовсе. По мнению парапсихолога, эти цветы обладают тяжелой энергетикой. Их можно использовать только, если отправляетесь на похороны.

Не впишутся в атмосферу праздника и излюбленные миллионами гортензии. Эти цветы символизируют безразличие и бесчувственность.

«Многие невесты любят использовать аккуратный букет с ландышами, но они опасны тем, что отношения могут быть страстными, легкими и недолгими», — заметила Эсмира Волченкова.

И добавила: важно следить не только за тем, какие цветы в свадебный букет поместит флорист, но и в каком состоянии будут растения. Так, например, опасно использовать сухие и гнилые ветки, а также размещать в композиции цветы с закрытыми бутонами. Если они будут хотя бы едва-едва раскрывшимися — это значит, что семью ждут долгие годы счастливой жизни, удача и благополучие.

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