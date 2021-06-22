Какие цифры принесут счастье и удачу разным знакам зодиака

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Анна Васильева
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Астрологи уверены, что каждое число в нашей жизни имеет свое значение и влияние.

Какие цифры принесут счастье и удачу разным знакам зодиака

Фото: Depositphotos / suburbanium

Каждое число несет в себе определенную энергетику, которая влияет на человека: одно обещает удачу, а другое может создавать проблемы и неприятности. Астрологи рассказали, какие цифры являются счастливыми для каждого из знаков зодиака.

1 — Лев

Единица символизирует индивидуальность, целеустремленность, лидерство. Все это про Львов. Также эта цифра — символ позитивного начала и успеха в бизнесе — является для представителей этого знака зодиака «магнитом успеха».

2 — Рак

Двойка — счастливая цифра для Раков. Она несет в себе спокойствие и безопасность, в которых так нуждаются представители этого знака зодиака. Двойка в астрологии наделена энергетикой любви. Также в сочетании с этой цифрой, счастливой может стать и семерка.

3 — Овен и Скорпион

Тройка — счастливое число сразу для двух знаков. Овны и Скорпионы — творческие личности, которые добиваются успехов благодаря своим талантам. В любой ситуации, которая подразумевает соревнование или вызов, представителям этих знаков лучше окружать себя числами, содержащими цифру три.

4 — Дева и Близнецы

Чеверка благоволит Девам и Близнецам. Эта цифра символизирует безграничный ум, верность, наблюдательность, усидчивость, самостоятельность. Девам и Близнецам нужно работать в сфере журналистики, предпринимательства, переводов и любой другой деятельности, связанной с информацией.

5 — Стрелец

Эта цифра несет сильную позитивную энергетику Стрельцам, особенно тем, чья работа связана с частым общением с людьми. Также представители этого знака могут пользоваться талисманами в пятью углами. Например, пятиконечной звездой.

6 — Телец и Весы

Шесть — это цифра гармонии, которую превыше всего ценят Весы и Тельцы. Также этим представителям зодиакальной джины шестерка приносит успех в любви и отношениях. Венера, которая является планетой-управителем цифры шесть, дарит Весам и Тельцам обаяние, которое они сохраняют до самой старости.

7 — Козероги

Цифра семь — самая счастливая цифра. Она несет дачу практически всем. Но есть у семерки любимчики — Козероги. Представители этого знака принимают правильные решения и с легкостью преодолевают препятствия, если в повседневной жизни чаще обращают внимание на встречающиеся семерки.

8 — Водолеи

Цифра восемь заряжает Водолеев энергией и помогает находить вдохновение. Также восемь — это символ бесконечности, спираль, поэтому Водолеям рекомендуется выбирать для себя украшения, содержащие этот символ.

9 — Рыбы

Девятка — счастливая цифра для Рыб. Основное значение девятки — доброжелательность и милосердие. А в сочетании с единицей эта цифра может принести Рыбам удачу в финансовом плане.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как время года влияет на судьбу и характер каждого знака зодиака.

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Какие цифры принесут счастье и удачу разным знакам зодиака

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