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Наглости не занимать: какие знаки зодиака считаются самыми беспардонными?

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Алиса Старжевская
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Астрологи выделяют лишь несколько зодиакальных знаков, способных добиться желаемого любой ценой.

Наглости не занимать: какие знаки зодиака считаются самыми беспардонными?

Фото: Depositphotos / photographee.eu

Иногда скромность и излишняя застенчивость мешают добиться успеха и поставленных целей. Поэтому зачастую люди идут напролом, проявляя одну из самых беспринципных человеческих черт — наглость. Астрологи сообщили о трех самых беспардонных знаках зодиака, которые чаще всего «перегибают палку».

Овен

Этот «огненный» знак зодиака ради своих целей готов поступиться буквально с любыми моральными принципами. Также Овнов отличает нетерпеливость и излишняя вспыльчивость. При этом их наглые поступки часто остаются безнаказанными.

Стрелец

Хитрые Стрельцы, как правило, на новом месте занимают теневую позицию, однако затем делают все, чтобы сместить руководство. Не зная границ допустимого, они также могут проявить наглость и оскорбить слабого человека.

Лев

Поистине королевский знак зодиака воспринимает как должное почтительное отношение к себе. Если жертва осмелиться подшутить над ним, Лев не только выразит недовольство и наговорит лишнего, но и всеми нечеловеческими способами уничтожит смельчака.

Скорпион

Для «жалящего» Скорпиона характерна наглость всемирных масштабов. Будучи нетактичными, они могут бесцеремонно ворваться в разговоры и даже разузнать подробности интимной жизни. Кроме того, полученными знаниями Скорпионы спешат поделиться с окружающими, не интересуясь желаниями последних.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие дни недели считаются несчастливыми для разных знаков зодиака.

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