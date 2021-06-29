«Куриная грудь» у детей: почему появляется, чем опасна и как с ней бороться?

«Куриная» грудь у детей — это деформация в виде выпячивания вперед грудной клетки. Данный симптом встречается в раннем возрасте. Врач-педиатр Марина Шестакова рассказала в интервью 5-tv.ru, как предотвратить появление этой патологии. Она пояснила, что килевидная грудная клетка (КДГК) встречается у детей с рахитом.

«Куриная грудь — это деформация в виде выпячивания вперед грудной клетки и сужением ее по бокам, что происходит из-за утолщения ребер в местах соединения кости и хряща, и мышечной слабости. Этот симптом появляется при таком диагнозе как рахит — это патологическое состояние, при котором нарушается фосфорно-кальциевый обмен, в результате чего страдают нормальные отложения минеральных веществ в костях, что приводит к их утолщению, деформации и хрупкости», — пояснила врач.

КДГК — это не единственный признак рахита. По словам Шестаковой, при наличии этого диагноза у детей наблюдают и другие заметные изменения в теле.

«При рахите мы видим изменения костей предплечий в виде браслетов на запястьях; в нижних конечностях — в виде О-образной или Х-образной голени; появляются нити жемчуга на ребрах и сколиоз позвоночника; происходит замедление роста детей; могут даже отмечаться боли в костях», — рассказала детский доктор.

Терапевт добавила, что среди проявляющихся симптомов рахита также можно отметить мышечную гипотонию, то есть снижение тонуса скелетных мышц, а также судороги.

Рахит проявляется в раннем возрасте, поскольку именно в этот период происходит быстрый рост костей. Именно в это время организм сильнее всего нуждается в кальции и фосфоре. Важным элементом выступает витамин D — он способствует обмену веществ.

«Витамин D поступает в организм либо с пищей, либо образуется под действием ультрафиолетовых лучей. Видоизменяясь, он (витамин D — Прим. ред.) проходит путь через печень и почки в слизистую кишечника, где уже способствует всасыванию кальция», — отметила педиатр.

Врач уточнила, что чаще остальных рахиту подвержены темнокожие и смуглые дети. Дело в том, что их кожа лучше защищена от солнца, поэтому эпидермис не пропускает через себя ультрафиолет. Также этот диагноз часто ставят младенцам, которые долго находились на грудном вскармливании и им поздно начали давать прикорм.

«К рахиту и рахитоподобным заболеваниям приводят: недостаточное поступление в организм с пищей кальция фосфатов, витамина D; недостаточная инсоляция (освещенность помещений солнечным светом — Прим. ред.), нарушения процесса всасывания в кишечнике; заболевания печени и почек; и длительный прием некоторых лекарств, например, противосудорожных препаратов и диуретиков (мочегонные средства — Прим.ред.)», — разъяснила Шестакова.

Со слов педиатра при подозрении на рахит необходимо пройти полное медицинское обследование, включающее в себя несколько комплексных анализов. Так, например, необходимо проверить уровень фосфора, кальция и щелочной фосфатазы — фермента, участвующего в транспортировке липидов через кишечную стенку.

«Необходимо также сдать кровь на витамин D и паратгормон (ПТГ — основной регулятор фосфорно-кальциевого обмена — Прим. ред.), выполнить рентген костей предплечий или коленных суставов», — рассказала о методах диагностики эксперт.

Медик отметила, что лечение рахита должно быть комплексным. Обычно терапия включает в себя медикаментозное лечение: врачи, как правило, назначают препараты кальция и фосфора, большое внимание педиатр попросила уделить питанию и режиму дня и отдыха ребенка. Не лишним будет провести курс массажа и лечебной гимнастики, проводит солевые и хвойные ванны.

«Лечение рахита в нашей стране комплексное, в нее входит заместительная терапия витамином D в больших дозировках, которые устанавливает врач индивидуально, но под контролем уровня это витамина в крови или анализа мочи — пробы Сулковича (полуколичественный метод определения содержания кальция — Прим. ред.)», — пояснила педиатр.

Эксперт также отметила, что после проведения медикаментозного лечения может понадобиться хирургическая коррекция костных тяжелых деформаций. Но лучшее лечение — это профилактика.

«Профилактика рахита осуществится введением своевременного прикорма детям, подбором адаптированных молочных смесей и назначение витамина D в профилактических дозах. Доказано, что он лучше усваивается в виде кальциферола в водной форме», — рассказала Марина Шестакова.

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