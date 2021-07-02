Ледяные сердца: ТОП-5 самых жестоких знаков китайского гороскопа

Согласно китайскому гороскопу, люди делятся на 12 знаков, и каждому из них соответствует определенное животное. Особенности поведения и нрава этих животных в разной степени выраженности можно заметить и у носителей символов. Едва ли оправдание хладнокровной жестокости знаком китайского гороскопа будет хоть кем-то принято, так что нижеперечисленным личностям стоит тщательнее следить за своим поведением и учиться контролю над эмоциями.

Бык

Быки очень трудолюбивы и духовно крепки. Сломить их, кажется, невозможно. Они также невероятно амбициозные и целеустремленные работники, причем добиваться своего предпочитают честно и открыто, проявляя лишь упорство и используя свои таланты. Но с гневом справляться эти люди-вулканы не умеют совершенно. Хорошее настроение может резко смениться острой раздражительностью. Бык начинает грубить, обижать всех, кому не повезло оказаться рядом. А уж если кто-то стал его врагом, лучше пусть побережется — месть будет мучительной и неизбежной.

Тигр

Трудно поверить, что веселые и компанейские Тигры могут быть агрессивными и даже опасными. Все зависит от того, кем вы представителю этого знака приходитесь. Если вы друг, то можете никогда не узнать, что такое настоящая злоба и жестокость в его исполнении. Более того, своих близких Тигр оберегает и всегда выручает в сложных ситуациях. А вот недругам представителей этого знака к ним приближаться не стоит. При них такой человек станет злым, язвительным, коварным, будет делать подлости и всячески подставлять. И если Бык враждует открыто, то хитрец-Тигр действует исподтишка.

Дракон

Драконы напоминают Быков во гневе. Им также трудно сдерживать свои эмоции, и они совершенно не умеют притворяться. Причем своей ярости представители знака нисколько не стесняются. Даже если перерывы между приступами агрессии становятся все короче, а людей вокруг, согласных на общение, все меньше. Совершенно естественной Драконы считают свою требовательность к окружающим, хотя в их случае «требовательность» — это мягко сказано. Став начальником, человек этого знака будет безжалостно третировать сотрудников, вряд ли хоть кто-то полюбит такого босса.

Кролик (Кот)

Внешне Кролик выглядит милым и нежным зверьком, но внутри у него сидит темный демон. Представители этого астрологического символа общительны, у них широкий круг знакомых, со стороны они всегда позитивны и дружелюбны. Но при этом амбициозность и желание всегда идти по самому легкому пути позволяют Кроликам совершать ужасные поступки и подлости. Они очень жестоко и без капли сочувствия расправляются с соперниками, потому что уверены: на войне все средства хороши.

Собака

Собака − это самый верный и преданный знак китайского гороскопа. Они порядочные и честные, обладают врожденным чувством справедливости, близкие и коллеги таким людям всегда доверяют. Собаки в ответ дарят поддержку, заботу, они готовы отстаивать интересы друзей с не меньшим жаром, чем свои собственные. Но предательства пережить не могут, пишет Femmie.ru. Если вы подведете этого товарища, не сомневайтесь, обиды он не забудет. Может не сразу, но обязательно отомстит. Более того, гуманизм в нем крепко уснет, и расправа с врагом будет весьма жестокой.

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