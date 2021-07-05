Ульянин день: что можно и что категорически нельзя делать 5 июля?

Согласно народному календарю, 5 июля 2021 года отмечается Ульянин день. Православная церковь в этот день чтит память мученика Галактиона и мученицы Иулиании, а также их сына Сатурнина.

История праздника

Этот праздник назван в честь христиан, которые приняли мученическую смерть от язычников. При этом о жизни Галактиона и его семьи мало что доподлинно известно. Лишь в греческих сборниках, которые посвящены жизни святых, есть упоминание о казни мучеников. Так, Галактиона язычники утопили, а жену Иулианию и сына Сатурнина было решено сжечь заживо на костре.

Что можно делать 5 июля:

По народным поверьям, в этот день наши предки наводили порядок в доме, чтобы очистить пространство от всякой нечисти.

Ульянин день благоприятен также для прогулок на свежем воздухе и путешествий. Поскольку, согласно приметам, удача обязательно придет странникам.

Полезно в этот православный праздник подготовить банные веники. Благодаря своей целебной силе они вылечат любые хронические болезни — сыпь, гнойники, больные суставы. Также если возлюбленные попарятся в бане березовым веником, они никогда не разойдутся.

Что нельзя делать 5 июля:

Категорически запрещается в этот праздник решать до обеда важные вопросы — дела могут сложиться крайне неудачно. Однако после полудня, наоборот, следует обратить внимание на насущные проблемы.

Нельзя поддаваться любым соблазнам, особенно финансовым, — иначе в этот день можно столкнуться с большими проблемами личного характера.

Не стоит также рисковать за рулем — особая осторожность на дороге позволит избежать каких-либо аварийных ситуаций.

Народные приметы:

Много комаров — в скором времени ожидается теплая и ясная погода.

Если в ночное время хорошо видно месяц, то предстоящий год обещает быть богатым на урожай.

Влага на больших камнях — в ближайшие дни пойдет сильный дождь.

День выдался чересчур жарким — в первый месяц зимы ударят страшные морозы.

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