Ульянин день: что можно и что категорически нельзя делать 5 июля?
В этот день православные почитают память мученика Галактиона и его семьи, которые пострадали от рук язычников.
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Согласно народному календарю, 5 июля 2021 года отмечается Ульянин день. Православная церковь в этот день чтит память мученика Галактиона и мученицы Иулиании, а также их сына Сатурнина.
История праздника
Этот праздник назван в честь христиан, которые приняли мученическую смерть от язычников. При этом о жизни Галактиона и его семьи мало что доподлинно известно. Лишь в греческих сборниках, которые посвящены жизни святых, есть упоминание о казни мучеников. Так, Галактиона язычники утопили, а жену Иулианию и сына Сатурнина было решено сжечь заживо на костре.
Что можно делать 5 июля:
По народным поверьям, в этот день наши предки наводили порядок в доме, чтобы очистить пространство от всякой нечисти.
Ульянин день благоприятен также для прогулок на свежем воздухе и путешествий. Поскольку, согласно приметам, удача обязательно придет странникам.
Полезно в этот православный праздник подготовить банные веники. Благодаря своей целебной силе они вылечат любые хронические болезни — сыпь, гнойники, больные суставы. Также если возлюбленные попарятся в бане березовым веником, они никогда не разойдутся.
Что нельзя делать 5 июля:
Категорически запрещается в этот праздник решать до обеда важные вопросы — дела могут сложиться крайне неудачно. Однако после полудня, наоборот, следует обратить внимание на насущные проблемы.
Нельзя поддаваться любым соблазнам, особенно финансовым, — иначе в этот день можно столкнуться с большими проблемами личного характера.
Не стоит также рисковать за рулем — особая осторожность на дороге позволит избежать каких-либо аварийных ситуаций.
Народные приметы:
Много комаров — в скором времени ожидается теплая и ясная погода.
Если в ночное время хорошо видно месяц, то предстоящий год обещает быть богатым на урожай.
Влага на больших камнях — в ближайшие дни пойдет сильный дождь.
День выдался чересчур жарким — в первый месяц зимы ударят страшные морозы.
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