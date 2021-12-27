Люди с каким артериальным давлением живут дольше остальных

Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов сравнил продолжительность жизни людей с разным артериальным давлением и заключил, что гипотоники в этом отношении могут переплюнуть других людей. Интересно, что среди тех, кто проигрывает данной категории, даже здоровые пациенты, отличающиеся стандартным АД 120/80. Причина кроется в том, что для большинства людей, страдающих гипотонией, низкое давление не представляет никаких проблем, кроме усталости.

«Для многих людей, особенно молодых девушек и худых ребят, низкое давление является „привычным“. Если самочувствие при низком давлении хорошее — это твоя особенность», — отметил Абакумов.

Если же низкое давление доставляет серьезный дискомфорт, нужно проверить организм. По мнению врача, при наличии симптомов недомогания не нужно сразу тянуться за таблеткой и искать ответы в интернете. В этом вопросе есть одно простое правило: нужно начать со сдачи анализа крови. Причиной плохого самочувствия может стать недостаток железа. Однако определить это «на глаз» вовсе не получится.

«Давление 90/60 — проблема только тех, кого оно беспокоит. Если тебе нормально, то не переживай, если чувствуешь себя плохо — ищи причину» — советует врач.

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Абакумов отметил, что в отличие от повышенного давления, гипотония не представляет серьезной опасности для здоровья.

«Почему же, если у пациента такое обилие жалоб, мы, жестокосердные врачи, не считаем гипотонию болезнью? Да потому, что живут наши вялые хладные ребята, с трудом поднимающиеся с перин по утрам, в среднем на 10 лет дольше, чем люди с уровнем артериального давления 120/80», — заверил медик.

Терапевт добавил, что ничем, кроме снижения качества жизни, гипотония не грозит. А вот люди с высоким давлением напротив чаще склонны к инфарктам.

«Не паникуй. Налаживай образ жизни и не смотрим на тонометр», — отметил доктор.

Для того чтобы улучшить самочувствие, Абакумов посоветовал каждые сутки спать не менее семи часов, выпивать до трех литров воды, употреблять соль по 10-12 миллиграмм, есть до пяти раз в день малыми порциями теплую пищу. При этом врач рекомендует делать акцент на белках и жирах, а вот потребление простых углеводов лучше сократить. Помимо этого, на пользу пойдет физическая нагрузка и носка компрессионного трикотажа.

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