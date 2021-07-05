Дикий медведь или домашний кот: на какое животное он похож по знаку зодиака?

Мир животных во многом схож с нашим. Какие-то поведенческие черты представителей фауны в какой-то степени можно сравнить со знаками зодиака. Астролог astroprognostic предлагает ознакомиться с шуточным гороскопом и выяснить, какое же животное ваш избранник?

Овен

Это –медведь, который способен напасть даже если его не провоцируют. Он склонен не выдавать своих намерений, а потому предугадать, когда случится этот опасный для вас маневр — практически невозможно. Однако, назвать его неуклюжим, согласно стереотипам, нельзя.

Телец

Олень, который не умеет предчувствовать опасность. Так, ежегодно жертвами оленей становится множество автомобилистов. Дело в том, что животное не способно реагировать моментально на изменение ситуации. В лучшем случае будет «хлопать» глазами замерев, в худшем — метаться из стороны в сторону. Астрологи полагают, что если Тельца напугать, то можно увидеть именно такую картину.

Близнецы

Представители этого знака зодиака похожи на ящериц, которые не заботятся о своем потомстве. То есть об искренней привязанности с их стороны не может идти и речи, так как это не в природе рептилий. Это важно учитывать во время признаниях в любви Близнецов. Их невозможно насильно удержать против их воли.

Рак

Это — опоссум. Они способны набегать на чужую территорию исподтишка. В любой непонятной для себя ситуации притворяется мертвым, чтобы ты смогла со всем справиться сама. Он обладатель иммунитета от многих ядов, поэтому способен противостоять манипуляциям и шантажу.

Лев

Представляют собой бегемотов. Будучи юными, они излучают очарование, а уже во взрослом возрасте представляют собой добродушных гигантов. Они могут быть агрессивными беспричинно. Астролог отмечает, он в основном занят присчитыванием самок по головам в своем гареме.

Дева

Это — собака, которая отличается своей репутацией верного и надежного товарища. Важно учитывать, что это качество распространяется далеко не на всех представителей знака, а только тех, кого грамотно «надрессировали». В противном случае, он будет рявкать не на агрессора, а на хозяина.

Весы

Настоящие коты! Они красивые, нежные и ласковые, которых легко удерживать дома. Он всегда будет любимчиком, который пользуясь своим положением, будет требовать вкусную еду и ласку. Если же он будет не в духе, то может и укусить.

Скорпион

Вылитые еноты, так как нравятся абсолютно всем своей внешностью. Он способен устроить хаос моментально. По мнению астролога, Скорпион ни дня не может прожить без того, чтобы не прополоскать что-либо, преимущественно чьи-либо мозги.

Стрелец

Это — медоеды. Как утверждают данные из книги рекордов Гиннесса, это самое бесстрашное существо на Земле. Они способны бороться даже с теми, кто значительно сильнее их по очевидным признакам. Стрельцы также отличаются тем, что любят поесть. Это то, что способно их приручить и сделать домашними.

Козерог

Представители этого знака зодиака похожи на лосей. Они такие-же флегматичные гиганты, которые кажутся безобидными на первый взгляд. Хотя если его разозлить или задеть — пиши пропало. Его ответная реакция снесет с ног любого! При этом, важно учитывать, что остановить его нет никакой возможности.

Водолей

Схожи с гиенами, которые не только внешним видом, но и своим запахом внушает опасность. Их острые зубы способны прокусить любого, кто станет на пути. Также они отличаются всеядностью. Астролог отмечает, что Водолей признает, что даже самая простая самка куда сильнее его, однако он очень боится, что кто-нибудь когда-нибудь об этом узнает.

Рыбы

Это всеобщие любимицы — панды. Несмотря на то, что люди пытаются всячески о них заботиться, они являются вымирающими животными. Астролог комментирует, что именно это и выделяет их на фоне остальных представителей Флоры — ничем кроме выживания они не заняты.

Ранее 5-tv.ru публиковал шуточный гороскоп на тему сходств представителей знаков зодиака с супами.