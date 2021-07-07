Как между собой связаны секс и еда? — отвечает сексолог

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 727

Инна Паустовская рассказала 5-tv.ru, что интимная близость и еда — связаны намного сильнее, чем это может показаться на первый взгляд.

Фото, видео: depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Сексолог Инна Паустовская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что секс и еда — связаны намного сильнее, чем это может показаться на первый взгляд.

«Есть такое понятие, как расстройство образа тела. Это расстройство присуще людям с нарушением пищевого поведения. Но если вы видите, что человек ест с большим аппетитом, если он смакует каждый кусочек, то и в сексе, он будет „смаковать“ все процессы», — рассказала эксперт.

В то же время сексолог отметила, что в случае если человек относится брезгливо к еде — тщательно выбирает каждый кусочек, то и в сексе он будет также избирателен. Секс у любителей приправить свои блюда остреньким, будет, что называется, погорячее.

«Те, кто предпочитает пресную кухню, скорее и секс выберут более нежный, скорее даже лайтовый. Наши предпочтения в еде — напрямую связаны с нашими предпочтениями в сексе», — отметила сексолог.

Психолог порекомендовала понаблюдать за собой и партнером. Вы сможете проанализировать свое пищевое поведение. И тогда сможете понять, насколько ваши предпочтения в сексе связаны со вкусами в еде.

Мужчинам стоит взять на заметку, что, приглашая женщину в ресторан, лучше смотреть ей в тарелку, а не на декольте. Представительницам прекрасного пола, предпочитающим пресную пищу, стоит усвоить, что кавалеры-любители острого — не для них.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы сексолога, как приготовить романический ужин, чтобы вечер удался на все 100%.

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