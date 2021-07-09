Какой вы овощ по знаку зодиака?

Знак зодиака может рассказать о человеке многое. Основываясь на особенностях каждого из них, астрологи составили шуточный гороскоп и сопоставили представителей астрологической дюжины с овощами.

Овен — сладкий перец

Овны во всем видят только негатив или позитив, для них нет золотой середины. Они любят ярко одеваться и быть в центре внимания. Их нрав соответствует типу сладкого перца. Овны никогда не скучают и обычно становятся душой компании. Они упрямы и никогда не идут на компромиссы. Овны полностью отдаются своим эмоциям и если любят, то всем сердцем, а если ненавидят, то готовы совершать безумные поступки.

Телец — огурец

Тельцы чувственны и властны. Их овощ по гороскопу — огурец. В спокойном настроении они готовы идти на диалог, проявлять сочувствие, могут уступить в каком-то деле и даже сентиментально всплакнуть, но также Тельцы легко становятся раздражительными, если им что-то навязывают. Благодаря хорошо развитой интуиции, они принимают правильные решения и дают хорошие советы.

Близнецы — редис

Близнецы дружелюбны, но могут резко изменить свое мнение. В зодиакальном круге их овощ — редис. Они любят путешествовать, знакомиться и учиться новому. Близнецы могут быть рассеяны, но легко фокусируют внимание на том, что действительно им нравится. Они умеют выпутываться из любых ситуаций, сложно понять, когда они лгут, а когда говорят правду.

Рак — горох

Раки - сложные натуры, большую часть времени они проводят в своей оболочке, как горошины. Они осторожны и всегда стараются просчитать ситуацию наперед, не любят незнакомцев и шумной компании предпочтут тихий вечер дома. Раки всегда придут на помощь и выслушают близких, а вот к чужим людям относятся с безразличием.

Лев — кабачок

В характере Львов преобладают эгоистические черты. Их плод — толстокожий кабачок. Они требовательны к окружающим и себе и стремятся стать лучшими в учебе и работе, быть на втором плане не для них. Львы любят производить впечатление на окружающих, высокомерны и обесценивают достижения других, любят лесть, при этом для благой цели они готовы отказаться от амбиций.

Дева — свекла

Девы педантичны, любят все анализировать, раскладывать по полочкам (и в прямом, и в переносном смысле), раздражаются, и краснеют, как свекла, если что-то идет не по плану. Они трудолюбивы и рассудительны, с ними комфортно работать и учиться. Весы — чеснок

Весы – чеснок

Весы рассудительны и вежливы, ценят комфорт и хорошую компанию. У них нестандартное мышление и острый, язык, они могут найти выход практически из любой ситуации. Их плод — чеснок. Весы не воспринимают критику, могут замкнуться в себе и бросить начатое дело.

Скорпион — перец чили

Скорпионы берут от жизни все: они рискуют, ввязываются в авантюры, заводят страстные, жгучие, как перец чили, романы. Они легко выходят из себя и долго успокаиваются, могут вести себя агрессивно и любят спорить. Скорпионы скрывают свои чувства, но легко манипулируют эмоциями других людей.

Стрелец — помидор

Стрельцы дружелюбны, открыты для общения и не любят лицемерие, их зодиакальный плод — сочный помидор. Они верят, что могут изменить мир, часто идеализируют окружающих. Стрельцы оптимистичны и свободолюбивы, могут легко отправиться в путешествие, но не любят, когда кто-то пытается их ограничивать.

Козерог — капуста

Козероги дисциплинированы и терпеливы. Они ставят перед собой цель и медленно, но верно, идут к ней. Они любят учиться, узнавать новое, всегда хотят докопаться до правды. Но если нужно рисковать, то козероги теряют уверенность в себе. Среди овощей этому знаку зодиака соответствует капуста.

Водолей — кукуруза

Водолеи - реалисты и романтики одновременно, их овощ — кукуруза. Они говорят то, что думают и считают, что их мнение — единственно верное. Водолеи хорошо эрудированны, часто долго ищут себе партнера. В сложных ситуациях им удается сохранять спокойствие, они всегда придут на помощь близким.

Рыбы — баклажан

Рыбы верят в мистику и часто полагаются на волю случая. Среди овощей этому знаку зодиака соответствует баклажан. Часто рыбы ленивы и пассивны, они умеют манипулировать окружающими, притворяясь слабыми. Рыбам не свойственно тщеславие и меркантильность.

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