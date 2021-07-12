Не путешествовать и не водить машину: какие линии на руке говорят о смертельной опасности

Линии на ладонях могут многое рассказать о человеке: что предначертано ему судьбой, какое у него состояние здоровья и даже определить длительность его жизни. По чертам также можно узнать и об опасностях. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, кому стоит воздержаться от управления автомобилем, и какие признаки об этом подскажут.

«Есть такая область на руке, которая называется „холм Луны“. Это — тыльная — ударная сторона ладони. Он несет в себе много информации, в частности отвечает за путешествия и передвижения», — рассказал эксперт.

По словам хироманта, стоит насторожиться, если на своем «холме Луны» вы обнаружите некие отметины.

«Если на этих линиях есть повреждения, например, островки или секущие линии: нужно быть аккуратным в поездках», — предостерегает Громов.

Специалист отметил, что в таком случае, если вы ездите за рулем, не нужно позволять себе лишнего.

«Не нужно лишний раз садиться за руль с человеком, если вы заведомо знаете, что он неаккуратный и не особо адекватно управляет транспортным средством», — говорит хиромант.

Также специалист предупредил об особой опасности купания в нетрезвом состоянии.

«Если вы видите у себя такие отметки на руках, то нужно действовать с наибольшей осторожностью и следить за своим поведением», — подытожил Громов.

Ранее 5-tv.ru писал, как по линиям на ладони определить опасные моменты в своей жизни.