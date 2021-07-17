Прерывистая линия брака: как по ладони определить, будет ли развод?

|
Карина Исхакова
Эксклюзив 1 523

Хиромант рассказал 5-tv.ru, как по линиям на руке определить насколько счастливо сложатся отношения.

Фото, видео: depositphotos / oneinchpunch; 5-tv.ru

Тема личной жизни всегда вызывает интерес у людей. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как по линиям на ладони понять, что брак может закончиться разводом.

По словам эксперта, один из главных индикаторов, по которым можно понять насколько удачно сложатся отношения, — это линия сердца. Это горизонтальная полоса, расположенная ближе всего к пальцам.

«Обратить внимание нужно на наличие незначительных повреждений. Острова или секущие линии являются признаками того, что будут проблемы в отношениях в определенном возрасте», — отметил Громов.

Хиромант объяснил, что повреждения, находящие в районе первой трети линии сердца указывают, что проблем стоит ожидать в 28-29 лет и в период с 32 до 35 лет.

Еще один индикатор, по которому можно определить, насколько счастливой будет личная жизнь, — это линия брака. По словам эксперта, она находится под мизинцем. По-другому ее можно назвать линий привязанности. Она указывает на то, насколько сильной будет связь между партнерами. А вот понять по этой линии, будет ли брак официальным, — нельзя.

«Если линия заканчивается рогаткой или обрывается, как будто упирается в стену — это говорит, что резко не станет чувств к человеку. Когда такое происходит, то браки распадаются. Какой смысл жить с человеком, если ты к нему ничего не чувствуешь?» — пояснил хиромант.

Громов отметил, что личная жизнь — одна из самых сложных тем в хиромантии. Чтобы понять, насколько удачно будут складываться романтические отношения, нужно тщательно изучить ладонь. Только при комплексном рассмотрении линий можно сделать верные выводы.

Ранее 5-tv.ru писал, что хиромант рассказывал, как по линиям на ладони определить опасные моменты в своей жизни.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:25
В Москве проходит церемония прощания с Петром Мамоновым
10:01
«Могу смеяться»: Меньшова ответила на упреки в хорошем настроении вскоре после похорон
9:47
Кадры изнутри самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области
9:44
«Бах, и все»: пассажирка Ан-28 рассказала о жесткой посадке самолета под Томском
9:27
Специалист по «чтению лица» раскрыла секрет счастливого брака Агутина и Варум
9:10
Талант по наследству: чем увлекаются дети российских звезд?

Сейчас читают

Мать Аршавина рассказала, кто сломал карьеру футболисту
Жена госпитализированного с COVID-19 Боярского рассказала о его состоянии
919 мужчин за день: как сейчас живет женщина, которую называли самой развратной в мире
Рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака
«Я верю»: Фониатр оценила шансы МакSим петь после длительного пребывания на ИВЛ

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака