Прерывистая линия брака: как по ладони определить, будет ли развод?

Тема личной жизни всегда вызывает интерес у людей. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как по линиям на ладони понять, что брак может закончиться разводом.

По словам эксперта, один из главных индикаторов, по которым можно понять насколько удачно сложатся отношения, — это линия сердца. Это горизонтальная полоса, расположенная ближе всего к пальцам.

«Обратить внимание нужно на наличие незначительных повреждений. Острова или секущие линии являются признаками того, что будут проблемы в отношениях в определенном возрасте», — отметил Громов.

Хиромант объяснил, что повреждения, находящие в районе первой трети линии сердца указывают, что проблем стоит ожидать в 28-29 лет и в период с 32 до 35 лет.

Еще один индикатор, по которому можно определить, насколько счастливой будет личная жизнь, — это линия брака. По словам эксперта, она находится под мизинцем. По-другому ее можно назвать линий привязанности. Она указывает на то, насколько сильной будет связь между партнерами. А вот понять по этой линии, будет ли брак официальным, — нельзя.

«Если линия заканчивается рогаткой или обрывается, как будто упирается в стену — это говорит, что резко не станет чувств к человеку. Когда такое происходит, то браки распадаются. Какой смысл жить с человеком, если ты к нему ничего не чувствуешь?» — пояснил хиромант.

Громов отметил, что личная жизнь — одна из самых сложных тем в хиромантии. Чтобы понять, насколько удачно будут складываться романтические отношения, нужно тщательно изучить ладонь. Только при комплексном рассмотрении линий можно сделать верные выводы.

Ранее 5-tv.ru писал, что хиромант рассказывал, как по линиям на ладони определить опасные моменты в своей жизни.