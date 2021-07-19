Что о характере и здоровье расскажет длина пальцев у мужчин и женщин?

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Мария Евстигнеева
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Хироманты полагают, что по рукам можно буквально «прочитать» человека.

Что о характере и здоровье расскажет длина пальцев у мужчин и женщин?

Фото: Depositphotos / Armina-Udovenko

По рукам человека можно определить не только возраст, но и характерные особенности личности. Хироманты полагают, что по внешнему виду ладоней даже нужно отбирать своего спутника жизни. Поэтому эксперты советуют, прежде чем вступить в серьезные отношения,  тщательно изучить форму и длину пальцев второй половинки, пишет Rsute. 

Женские руки

Конечно, к хиромантии не стоит относиться слишком серьезно, однако даже ученые разделяют некоторые утверждения из этой сферы. Так, они полагают, что между изменами женщины и длиной ее пальцев существует связь.

Все дело в том, что длина пальцев показывает уровень эстрогенов — женских половых гормонов, которые влияют на ее темперамент. Неожиданный факт, но разница в длине безымянного и указательного пальца на левой руке указывает на то, что у женщины есть  наклонности нетрадиционной ориентации. Чем больше разница, тем выше вероятность. 

Данные исследования также показали, что женщины с очень длинными пальцами больше склонны к изменам из-за высокого уровня сексуальности. Тем не менее ученые не исключают, что в  исследовании могут быть неточности, ведь оно не дошло до завершающего этапа.

Мужские руки

Так же, как и у женщин, длина пальцев у мужчин покажет уровень мужского полового гормона — тестостерона. Канадские ученые провели исследование, согласно результатам которого слишком длинные пальцы свидетельствуют об агрессивности нрава. 

Помимо этого, представители сильной половины человечества с длинными пальцами могут иметь проблемы со здоровьем. Такие мужчины рискуют во взрослом возрасте получить сердечный приступ и другие заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.

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Что о характере и здоровье расскажет длина пальцев у мужчин и женщин?

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