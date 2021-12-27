Обладатели каких имен чаще становятся алкоголиками

Мария Евстигнеева
Мария Евстигнеева Мария Евстигнеева Журналист 241 298

Имя человека сильно влияет на его судьбу. Как не стоит называть мальчика, чтобы не навлечь на него неприятности?

Обладатели каких имен чаще становятся алкоголиками

Фото: Depositphotos / belchonock

Имя человека сильно влияет на его судьбу и во многом сказывается на особенностях характера, уверены эксперты. Более того, оно может даже повлиять на привычки человека и его таланты. Издание Rsute назвало четыре имени, от обладателей которых нужно держать подальше - чаще всего они становятся алкоголиками.  

Анатолий

Несмотря на благозвучность имени, Анатолии наиболее подвержены к алкоголизму. Эта склонность у обладателей данного  имени проявляется еще в юношестве, а с годами еще больше усиливается. Пьянство нередко доводит таких мужчин до несчастных случаев и скандалов. 

Роман

Специалисты полагают, что мужчины с именем Роман отличаются своим непостоянством характера и неумением сосредоточиться на каком-то одном деле. По жизни они стремятся найти что-то лучшее, а потому за многое хватаются и не доводят дела до конца. У Романов к жизни требования слишком завышенные, поэтому они постоянно всем недовольны. Для того, чтобы сгладить эти неприятности, они будут прибегать к бутылке, как к средству поднятия настроения и решения всех проблем.

Вадим

Специалисты предупреждают будущих родителей о том, что, назвав сына Вадимом, нужно быть готовым к его неподконтрольности. С детства эти мужчины — настоящие хулиганы и по мере взросления Вадим, как и Анатолий, будет слишком много времени уделять алкоголю. Более того, обладатели этого имени будут иметь нездоровый интерес и к другим вредным привычкам.

Адам

Давая сыну библейское имя Адам, родители должны отдавать себе отчет в том, что наследник вырастет настоящим донжуаном. Он с ранних лет будет активно интересоваться противоположным полом. Другой мужчина для него — это не союзник и не приятель, он соперник. Из-за этого — постоянные конфликты, драки и другие негативные последствия будут выливаться в желание запить алкоголем неприятности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нос мужчины может рассказать о его характере.

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