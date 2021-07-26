Бегом к врачу: дерматолог назвала сухую кожу на локтях симптом опасной болезни

Трещины, зуд и сухость на локтях могут оказаться признаком опасного дерматологического заболевания — псориаза. Об этом рассказала врач дерматолог-косметолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.

«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию», – отметила Светлана Жабоева.

Руководитель медицинской клиники также предупредила, что чрезмерная сухость может свидетельствовать и о другом серьезном недуге — ихтиозе. Данное заболевание характеризуется нарушением ороговения.

«В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоллиенты», — объяснила дерматолог.

По ее словам, еще одной неочевидной причиной шелушения локтей и даже изменения цвета кожи может быть снижение чувствительности клеток к инсулину, который необходим нашему организму для метаболизма углеводов. Однако определить это может только квалифицированный врач-эндокринолог.

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