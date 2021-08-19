Как по рукам ребенка узнать о его гениальности

Родители всегда желают детям самого лучшего, именно поэтому часто задаются вопросом: «Какие же таланты развивать?». Хиромант Иван Громов считает, что прояснить спорные моменты могут знаки на руках малыша. Какие-то подскажут, куда пойти учиться; другие — обозначат проблемы. Но есть и третий вид символов: редкие метки объяснят, в чем гениальность ребенка.

Внимание на ладонь!

Для изучения всегда следует выбирать правую руку подростка, вне зависимости от того, правша он или левша, указал эксперт. Хиромант заметил, что главным показателем одаренности является символ, напоминающий флаг.

«Флаг говорит о том, что человек имеет очень серьезные неординарные способности. Это могут быть способности к лидерству, к обучению. В зависимости от того, где расположен этот знак, он дает очень большую силу человеку», — уточнил Иван Громов в беседе с 5-tv.ru.

Хиромант пояснил, что флаг, расположенный под указательным пальцем, говорит о наличии сверхспособностей к учебе. Метка под мизинцем встречается у гениальных бизнесменов. Символ, размещенный на «холме Луны» (противоположная сторона от большого пальца), указывает на открытия и уникальные изобретения, которыми почти наверняка сможет похвастаться подросший наследник. Если же знак появился на «холме Марса» — прямо у основания большого пальца, ребенок, скорее всего, будет прекрасным военнослужащим.

Той же «меткой гениальности» Иван Громов считает всевозможные закручивающиеся спирали или ракушки на ладонях. Профессионалы называют их «завитками опыта».

«Это очень рядкие знаки на руках простых смертных людей. Эти отпечатки действительно говорят о гениальности», — заключил хиромант.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие еще редкие знаки встречаются на ладонях людей и что они обозначают.