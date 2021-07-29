ОСАГО и спортивный вычет: что изменится в жизни россиян в августе?

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Анна Васильева
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Существенные изменения произойдут сразу в нескольких различных сфера жизни граждан РФ. Также перемены коснутся иностранцев.

ОСАГО и спортивный вычет: что изменится в жизни россиян в августе?

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Ряд важных изменений и нововведений вступят в силу для граждан России с 1 августа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сайт Госдумы.

«Спортивный» вычет

С 1 августа жители России смогут получать налоговый вычет на занятия спортом. При это сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами будет не больше 120 тысяч рублей в год. Вычет граждане смогут получить не только за себя, но за своих детей.

Второй дальневосточный гектар

Участники данной программы, успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять еще один участок. В июле эту программу распространили на Арктическую территорию.

Изменения при оформлении ОСАГО

Россияне, владеющие авто, с 1 августа смогут не предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра транспортного средства.

Охота и животные

Уже в августе главы регионов смогут сами решать, какой вид охоты будет разрешен, на какие сроки, а также определять допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.

Кроме того, с 1 августа начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.

Ограничение звуковой рекламы

С августа в России будет запрещено распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, которое монтируется и располагается на стенах и крышах зданий. Эта мера поможет уберечь граждан от назойливой громкой рекламы.

Лица без гражданства

Люди без гражданства, которые находятся в РФ, с августа будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет.

Визы для иностранцев

С 1 августа иностранные граждане смогут стать владельцами российской визы сроком на полгода. Для этого им нужно забронировать жилье, которое входит в единый перечень классифицированных гостиниц, или предоставить приглашение от туроператора, входящего ив специальный единый реестр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на две недели раньше срока.

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