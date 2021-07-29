ОСАГО и спортивный вычет: что изменится в жизни россиян в августе?
Существенные изменения произойдут сразу в нескольких различных сфера жизни граждан РФ. Также перемены коснутся иностранцев.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
Ряд важных изменений и нововведений вступят в силу для граждан России с 1 августа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сайт Госдумы.
«Спортивный» вычет
С 1 августа жители России смогут получать налоговый вычет на занятия спортом. При это сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами будет не больше 120 тысяч рублей в год. Вычет граждане смогут получить не только за себя, но за своих детей.
Второй дальневосточный гектар
Участники данной программы, успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять еще один участок. В июле эту программу распространили на Арктическую территорию.
Изменения при оформлении ОСАГО
Россияне, владеющие авто, с 1 августа смогут не предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра транспортного средства.
Охота и животные
Уже в августе главы регионов смогут сами решать, какой вид охоты будет разрешен, на какие сроки, а также определять допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.
Кроме того, с 1 августа начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.
Ограничение звуковой рекламы
С августа в России будет запрещено распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, которое монтируется и располагается на стенах и крышах зданий. Эта мера поможет уберечь граждан от назойливой громкой рекламы.
Лица без гражданства
Люди без гражданства, которые находятся в РФ, с августа будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет.
Визы для иностранцев
С 1 августа иностранные граждане смогут стать владельцами российской визы сроком на полгода. Для этого им нужно забронировать жилье, которое входит в единый перечень классифицированных гостиниц, или предоставить приглашение от туроператора, входящего ив специальный единый реестр.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на две недели раньше срока.
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