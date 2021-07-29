Бизнесмен Шамалов разводится с беременной женой и требует признать брак фиктивным

Миллиардер Кирилл Шамалов разводится с беременной женой Жанной Шамаловой. Как стало известно MK.RU, бизнесмен направил в суд исковое заявление с просьбой признать его брак недействительным.

Бизнесмен указывает, что супруга заключила с ним брак исключительно с целью получения выгоды. Согласно брачному договору, в случае развода миллиардер должен передать избраннице крупную сумму в долларах. Контракт заключался по инициативе бизнесмена до брака.

Жанна Шамалова считает упреки в меркантильности оскорбительными, так как, по ее словам, она и сама неплохо зарабатывает, занимаясь инвестированием.

В причастности к разладу в семье бизнесмена из списка Forbes подозревают бывшую жену певца Эмина Агаларова Алену Гаврилову. Сама же модель в Instagram опровергает свою причастность к конфликту в семье.

«Друзья! Я первый раз слышу и вижу этих людей! Никакого отношения к ним и к этой истории я не имею», — написала Гаврилова в сторис.

Instagram @agavrilova777

Тем не менее Жанна Шамалова утверждает, что еще месяц назад у них с супругом были замечательные отношения, они долго планировали ребенка, смогли решить проблемы со здоровьем, после чего Жанна забеременела (через несколько месяцев она должна родить дочку). Однако недавно отношения в паре стали рушиться. Друзья семьи уверяют, что у Шамалова появилась новая пассия.

«После неприятного известия о новой подруге и разговора об этом с мужем, я была вынуждена уйти от Кирилла. Сейчас я нахожусь за границей, и на днях в разговоре с ним мы договорились, что он подумает над решением назревшей проблемы и определится с выбором. Но сегодня по почте мне пришло письмо с иском о признании нашего брака, который был по любви, фиктивным», — заявила Шамалова.

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов разошлись весной прошлого года, в браке у них родилась дочь Афина. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения. Ранее 5-tv.ru рассказал, что певец назвал причину расставания с моделью.