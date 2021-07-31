Чтобы сердце не болело: Как разорвать энергетическую связь с бывшим возлюбленным?

Психологи предупреждают — энергетическая связь с прошлым партнером оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние и физическое здоровье женщины. При этом считается, что привязанность между бывшими партнерами сохраняется в течение семи лет. 5-tv.ru рассказывает, как самостоятельно раз и навсегда отпустить прошлые отношения.

Техника избавления от старых связей

Многие представительницы прекрасного пола интересуются, как поскорее устранить «след» в душе, который остается после интимной связи. Но стоит отметить, что, если в вашем сердце до сих пор живут сильные чувства, убрать полностью энергетическую связь не получится. Однако в скором времени появится ощущение облегчения, которое позволит в дальнейшем встретить новую любовь.

Чтобы оборвать эмоциональную привязку, необходимо следовать следующей инструкции. Во-первых, выпишите на листке бумаги всех мужчин, с которыми были сексуальные или романтические отношения в течение последних семи лет. Затем важно дождаться 19-го лунного дня — этот период идеально подходит для избавления от всего ненужного.

Письмо обиды

Данный метод специалисты рекомендуют использовать в отношении представителей сильного пола, которые нанесли самую глубокую обиду. Для этого стоит запастись ручкой и листком бумаги, чтобы выписать все негативные чувства, которые остались к мужчине. При этом стоит прописать не только болезненные эмоции, но и конкретные действия, которые вызвали отрицательные ощущения.

Когда весь негатив будет выплеснут на бумаге, вспомните и опишите хорошие моменты, за которые вы благодарны бывшему возлюбленному. Затем важно обратить внимание на те слова и поступки, которые могли ранить партнера.

Наконец, следует признать, что определенный человек пришел в вашу жизнь неслучайно. Он сыграл важную роль в становлении вашей личности. По завершении практики мысленно поблагодарите бывшего избранника и сожгите письмо обиды. После выполнения техники следует принять душ и провести уборку в квартире. Это позволит «очистить» тело как снаружи, так и изнутри.

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