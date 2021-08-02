Почему на убывающую Луну нельзя давать деньги в долг

Влияние Луны как одного из ближайших к Земле небесных тел на человека доказано научно. Однако на ряду с подтвержденными теориями существует множество примет, согласно которым от фазы небесного тела зависит даже финансовое состояние.

К примеру, если нужно, чтобы в жизни чего-то прибавилось — материальных благ, любви, радости — просить об этом высшие силы нужно на растущую Луну или в полнолуние. Тогда можно либо загадать желание, либо заговорить денежный талисман, который потом будет храниться в кошельке и способствовать его наполнению.

Если же хочется, чтобы ушли проблемы, лишний вес или вредные привычки — ритуалы нужно проводить, когда лунный диск истончается. В это время ни в коем случае нельзя давать деньги в долг, а все финансовые вопросы важно решать до захода Солнца. Считается, что даже пересчитывать купюры при свидетеле-месяце небезопасно.

На убывающую Луну лучше также не стоит совершать крупные покупки, заключать сделки, подписывать контракты — прибыли не дождетесь. Строить грандиозные планы, начинать ремонт и засаживать огород лучше в другой период, иначе результат разочарует. Ничего нового в жизнь привносить не надо — пока Луна уменьшается, она обещает лишь потери.

Ритуал на убывающую Луну

Несмотря на то, что в данный период небесное тело так неблагосклонно к человеку, из него все же можно извлечь выгоду. Достаточно знать один простой ритуал на избавление от долгов. Правда, для его выполнения нужно отдать деньги хотя бы одному из своих кредиторов, пишет Rsute.ru.

Чтобы перестать быть вечным заемщиком, нужно взять несколько купюр крупного номинала, повязать их зеленой или золотой лентой и положить на ночь на подоконник. В этот момент нужно произносить заклинание:

«Как Луна в небе убывает, так и мои долги будут уменьшаться. Финансовая ситуация поправится, будни мои наладятся. Жить мне припеваючи и бедности не знаючи. Благодарствую тебе за это, ночная красавица, и хвала Высшим силам. Аминь».

Народное предание гласит, что, если после этого развязать ленту на заговоренных купюрах и часть денег отдать кредитору, то очень скоро материальное положение начнет налаживаться.

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