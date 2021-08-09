ТОП-4 пары из советского кино, которые вместе более 40 лет

Среди знаменитостей есть те, кто связал себя узами брака еще в прошлом веке и счастлив до сих пор. 5-tv.ru рассказывает о четырех парах, которые вместе более 40 лет.

Олег Стриженов и Лионелла Пырьева — 45 лет вместе

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Лионелла Скирда увидела Олега Стриженова в картине «Овод», где актер сыграл главную роль. В том же году они встретились в Одессе на съемках фильма «Мексиканец» — Лионелла проходила мимо съемочной площадки, где работал известный актер. В перерыве между съемками Стриженов подошел к девушке и спросил ее имя.

Но роман между артистами начался лишь через годы, после выхода на экраны «Вольного ветра». Лионелла вспоминает, что серьезным отношениям помешала ее порядочность: молодая актриса не решилась разбивать семью Олега Стриженова, где росла пятилетняя дочь. Женщина отступила, и вскоре встретила Ивана Пырьева. С Пырьевым Скирда прожила шесть лет: в 1968-м режиссер умер.

Судьба снова свела Лионеллу Пырьеву и Олега Стриженова в 70-х. Они встретились на съемках фильма «Последняя жертва» и больше не расставались. К тому моменту Стриженов развелся с женой. В 1976-м звезды советского кино поженились.

За 45 лет совместной жизни у пары так и не появились дети. Многие спрашивали Лионеллу, как она мирится со сложным характером известного мужа. Стриженова говорит, что не замечает его. За четыре десятилетия брака супруги стали лишь ближе друг к другу: по словам Лионеллы, они часто думают одинаково и даже в больнице лежат в одной палате.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан — 46 лет вместе

Петр Ковалев / ТАСС

Главный «мушкетер» советского кино встретил Ларису Луппиан в Театре имени Ленсовета. Тогда актриса должна была сыграть роль в постановке «Трубадур и его друзья». На сцене между Михаилом и Ларисой летали искры. Боярский и Луппиан встречались четыре года. Они поженились в 1975-м: свадьба получилась скромной, без излишеств. Актеры считают, что это торжество — интимная вещь, которая касается лишь двоих, а кричать об отношениях — фальшь.

Через пять лет после свадьбы в семье появился сын Сергей. В детстве мальчик получил музыкальное образование и даже создал музыкальную группу с отцом, но так и не пошел по творческому пути. Он выбрал карьеру экономиста изаинтересовался политикой. В 1985-м у супругов родилась дочь, которую назвали Елизаветой. В детстве девочка не проявляла актерские способности и по окончании гимназии думала стать рекламистом. Отучившись на подготовительных курсах, Елизавета обнаружила в себе страсть к актерскому мастерству. Сейчас Елизавета Боярская — продолжательница актерской династии. Она вышла замуж за актера Максима Матвеева. Елизавета стала двенадцатой актрисой в семье. Она восхищается родителями и их умением сохранить брак.

«Мне повезло с семьей, судьба подарила мне шанс расти в любви, тепле и уюте, в замечательной театральной династии», — делилась Боярская.

От брака с Максимом Матвеевым у актрисы есть двое детей. Михаил Боярский и Лариса Луппиан воспитывают четверых внуков: еще двое подарил им сын Сергей.

Никита Михалков и Татьяна Михалкова — 48 лет вместе

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Татьяна Михалкова мечтала стать переводчицей, но случайно попала на кастинг манекенщиц для одежды Вячеслава Зайцева. На одном из показов в Доме кино Татьяна увидела звезду картины «Я шагаю по Москве» Никиту Михалкова. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Окрыленная знакомством с Михалковым, Татьяна рассказывала коллегам-манекенщицам о прекрасном молодом человеке. В то время Никита Михалков был женат на актрисе Анастасии Вертинской. У пары был сын Степан. Для модели было непростительно встречаться с женатым мужчиной, так что руководство потребовало от Татьяны прекратить отношения с молодым режиссером. Скандала не вышло: Михалков ушел в армию, а на службе писал Татьяне письма. По возвращении режиссер развелся с женой и сделал Татьяне предложение в Доме кино, там, где они впервые встретились. Никите Сергеевичу нужно было уезжать на съемки картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», Татьяна поехала с ним. Они сыграли свадьбу прямо на съемочной площадке в 1973-м.

В браке у Никиты и Татьяны Михалковых родились дочери Анна и Надежда, сын Артем. Все трое детей пошли по стопам знаменитого отца и стали актерами. Михалковы до сих пор вместе, они занимаются общественной деятельностью, воспитывают внуков и правнуков.

Сергей Никоненко и Екатерина Воронина — 49 лет вместе

globallookpress.com © Natalya Loginova

До встречи с Екатериной актер Сергей Никоненко был дважды женат. С Ворониной он познакомился, когда получал второе образование, он учился на режиссера. Девушка была воспитана строго, поэтому Сергею пришлось год добиваться расположения Екатерины. Они подали заявление в ЗАГС на следующий день после первого поцелуя и поженились в 1972-м.

Молодые артисты поселились в комнате в коммунальной квартире. Через четыре года в семье родился сын Никанор. Со временем соседи артистов переехали, и тогда супруги выкупили все комнаты квартиры, которая за время проживания стала им родной. Сергей Никоненко сыграл более чем в 210 фильмах и сериалах, продолжает сниматься и вести телепередачи. Его жена Екатерина появлялась в кино меньше — она растила сына. Никоненко и Воронина сейчас воспитывают двух внуков — Петра и Екатерину.

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