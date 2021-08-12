Таких, как Ванга больше нет: почему перестали рождаться великие провидцы

По-настоящему сильные провидцы уровня Ванги больше не рождаются, и этому есть свое объяснение, — причинами исчезновения «миссионеров» с 5-tv.ru поделился экстрасенс Андрей Харрис.

«Таких людей действительно посылают в мир „высшие силы“ с особой миссией: донести до человечества важные знания, предупреждения, которые не позволят ему сойти с правильных рельсов», — объяснил предназначение сильных магов Харрис.

Другая же категория провидцев — это чистой воды PR, порой средневекового уровня. Технологии воздействия на народы и его правителей, когда ясновидящего используют в качестве «оружия» государства, давно и отлично отработаны.

«Берется человек, ему придается черта юродства, и он наделяется некими магическими способностями», — рецепт создания такого «биоробота» раскрыл эксперт.

Наступившая Эра Водолея, так называемый New Age, несет за собой эволюционные изменения. В такое время на передовую легко выходят псевдоученые. Маги, тарологи, нумерологи, провидцы и ведьмы заполонили весь интернет. При этом, как отметил эксперт по эзотерике, сейчас доверие к магии и провидцам снижается, донести до человечества пророческие послания стало сложнее, потому что общий мир развивается по принципу эгоистичного индивидуализма.

«Личностный рост и „Я“ теперь выходят на первое место, а магия задвигается вниз», — отметил Андрей.

Однако эта тенденция мало коснулась России, здесь формула дает сбой из-за генетической особенности жителей страны: наши люди по-прежнему верят в абсурдные вещи. Действует парадокс: чем более невероятно событие, тем охотнее в него верят. Подтверждение тому — высокие рейтинги телепередач с участием мнимых целителей, бабок-знахарок.

Чтобы вовремя распознать лжепророка и не попасться на его «удочку», эксперт предлагает присмотреться к тому, как «провидец» говорит и одевается.

«Человек-"агент»: рассуждает магическими терминами, особенно выглядит и не преуспел в светской жизни.

Настоящий провидец: успешен по жизни, образован, разносторонне развит, без лишней эзотерики», — классифицировал экстрасенс Андрей Харрис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предсказала Ванга на 2021 год.