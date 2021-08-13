Взрыв в переполненной маршрутке Воронежа: все подробности к этой минуте

На месте взрыва автобуса криминалисты закончили работу. Место ЧП обследовали кинологи с собаками. Никаких выводов пока не делают — специалистам предстоит внимательно изучить все улики.

Тем временем, в больницах медики оказывают помощь раненым. Одна из пострадавших скончалась в больнице, травмы, по словам врачей, были слишком серьезные. Вся последняя информация у корреспондента МИЦ «Известия» Михаила Маслова.

Экстренные службы закончили работать глубокой ночью. Они внимательно изучили все, что осталось от автобуса. Сейчас его обломки уже убирают, их увезут в специальный ангар, где с ними продолжат работать криминалисты. Важна каждая мелочь, она поможет установить причину взрыва. По одной из версий, кто-то из пассажиров мог перевозить взрывоопасный предмет или газовый баллон.

Впрочем, следователи не исключают технической неисправности автобуса и теракт. Подчеркивают — какие-либо выводы делать рано, необходимо дождаться заключения экспертов.

Эти кадры сейчас тщательно изучают криминалисты. Центр Воронежа, последние секунды перед взрывом. Вот женщина заводит в салон подростка и уходит. Мгновение спустя автобус, в котором находились 35 пассажиров, взрывается. Тут же в ужасе начинают выбегать люди. Им на помощь уже спешат прохожие.

После взрыва салон превратился в груду искореженного металла. Сидения и поручни оторвало, несколько человек оказались в стальном капкане, выбраться из которого самостоятельно не могли.

«Сперва освободили мы девочку, ей лет 11-12 было. Ее зажало между сидениями. Не могли вдвоем раздвинуть сидения. Такой силы был взрыв, что девочку туда запихало», — сказал очевидец Игорь Пахачев.

Судя по повреждениям, пострадали те, кто сидел в середине и задней части салона. Водитель даже не пострадал. По его словам, автобус был исправен, и взрыв для него стал полной неожиданностью.

«Стояли на остановке, люди садились в автобус. Загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода. И такой хлопок, стекла, дым. Я ничего не понял, что произошло», — сказал водитель.

Пострадали 17 человек. С различными травмами их доставили в больницы. Одну из пассажирок спасти не удалось. По данным медиков, женщине оторвало обе ноги. Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Несколько человек получили легкие травмы и от госпитализации отказались. Нам удалось связаться с одной из пассажирок автобуса.

«Был такой грохот, вспышка. У меня заложило уши, и все ноги все у меня, не знаю — то ли это ожог, то ли стружка туда впилась» — рассказала пострадавшая по имени Вера.

Пострадавших могло быть больше — обломки взорвавшегося автобуса повредили проезжавшие мимо автомобили. Вот у одной из машин насквозь пробито боковое стекло — водитель чудом не пострадал.

«Происходит взрыв, машину качает. Я не понимаю, смотрю в зеркало — порвана будка насквозь. Потом приглядываюсь, а у водителя пятнашки пробито стекло», — поделился мужчина.

В Следственном комитете квалифицировали происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, его поставили на контроль центрального аппарата ведомства.

Пока известно, что автобус по техпаспорту работал на дизельном топливе, и газовым оборудование оснащен не был. Сегодня весь общественный транспорт в Воронеже будут осматривать на конечных остановках, чтобы в салонах не было посторонних предметов.