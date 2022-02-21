Калькулятор счастья: как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу

Имя и дата рождения — это наш цифровой код. Мы приходим в этот мир не с чистого листа. Вся информация о нашем характере уже «вшита» в дату нашего появления, а качества личности «дорисовываются» именем, которым нас наделяют. Ведический астролог Анна Гехман в беседе с 5-tv.ru расшифровала значение исходного кода человека.

Как узнать свои сильные и слабые стороны и понять, почему мы поступаем так или иначе? О них вам расскажет цифровой код, которому соответствует точка на звездном небосклоне.

«Каждая планета наделяет нас своей энергией и определенным набором качеств, а также событий, которые она несет», — утверждает астролог.

Чтобы понять, какие энергии преобладают в нашей жизни и какое небесное тело отвечает за характер и судьбу, вычисляем его числовое значение.

Каждой букве соответствует одна цифра. Складываем вместе все цифры, полученные из имени, и приводим их к однозначному числу. Например, Мария. Складываем 3+1+7+9+3, получившиеся 23 снова складываем, получаем искомое 5.

То же самое проделываем с датой рождения. 21 сентября 1978 года. Получаем 37, суммируем — 1.

5-tv.ru

За всеми планетами, в том числе «теневыми» Раху и Кету, закреплены цифры: 1- Солнце, 2 — Луна, 3 — Юпитер, 4 — Раху, 5 — Меркурий, 6 — Венера, 7 — Кету, 8 — Сатурн и 9 — Марс.

1 — Солнце

Самая главная планета. Люди, «ходящие» под этой звездой, — настоящие цари, прирожденные лидеры. Они всегда и везде впереди всех, любят руководить и все контролировать. При этом они эгоистичны и остаются людьми-одиночками, даже находясь в семье. Они обречены на то, что у них не будут складываться отношения с окружающими.

2 — Луна

Всегда зациклена на партнере. При этом чувствительны и эмоциональны, им необходимо заботиться об окружающих. На первом плане у них отношения, в их жизни всегда будут присутствовать любовные треугольники. Таким людям в принципе сложно принять решение, хотя жизнь постоянно ставит их перед выбором.

3 — Юпитер

Это учителя и защитники. Они творческие и активные, любят рисковать и много путешествовать. Всегда готовы помочь. Это благословение. Если у вас акцентировано число 3, значит, дети будут играть важную роль в вашей жизни. Это люди-оптимисты, они смотрят на все сквозь розовые очки.

4 — Раху

Таким людям сложно довольствоваться малым, им всегда чего-то не хватает. У них море желаний. Их девиз: «Мне таблеток от жадности и побольше». Если вы встретили четверку, знайте — эта встреча судьбоносная, скоро вы это сами поймете. Но лучше бы вам с ними вообще не встречаться, особенно единичкам и двойкам! 4 любит все иностранное, часто переезжает жить за границу. Отлично развита интуиция.

5 — Меркурий

Они всегда среди людей, по-детски наивны и выглядят моложе своих лет. Это люди-интеллектуалы. Любят учиться и постоянно это делают. Отношения — слабое место, у них часто возникает непонимание. Звезды предрекают им ситуации, связанные с внебрачными детьми. Как правило, пятерки почти «цезари», занимаются несколькими видами деятельности. Могут иметь много недвижимости или авто.

6 — Венера

Имя планеты говорит об их любвеобильности. Они обожают украшать себя, окружать красивыми вещами. Они творческие и эмоциональные. Очень мудрые, хорошо понимают людей и в любой ситуации всегда находят решения.

7 — Кету

Немного непонятны для окружающих, предпочитают одиночество шумной толпе. В их жизни всегда присутствует мистика, их тянет ко всему необычному. Для них будет полезно заниматься йогой и медитировать.

8 — Сатурн

Вы узнаете их по опущенной вниз голове или сутулости — так на них давит Сатурн. Эти люди находятся под прицельным взглядом Сатурна, а Сатурн — вершитель судеб и кармы. Поэтому восьмеркам нужно следовать букве закона, всегда говорить правду и помогать тем, кто живет хуже, иначе они сами могут оказаться на самом дне.

9 — Марс

Мощная марсианская энергия проявляется во всем. Они любят скорость. Девятки сверхактивны, грубы и независимы. Моментально воспламеняются, с такими людьми лучше не ссориться.

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