Судьбу задают родители: Какие имена подходят разным знакам зодиака

Имя человека может легко предопределить его судьбу: сделать его жизнь счастливой или абсолютно несчастной. Астрологи советуют подойти к выбору имени своего ребенка с особой ответственностью. Для разных представителей зодиакального круга существуют наиболее подходящие варианты. В то же время некоторыми именами категорически нельзя называть рожденных в определенные даты.

Овен

Овнам лучше всего подходят такие женские имена, как Алина, Алиса, Анастасия, Арина, Алла, Валерия, Галина, Инга, Кира, Лариса, Надежда, Оксана, Олеся, Регина, Светлана. Не стоит называть этих представительниц огненной стихии такими именами, как: Анна, Валентина, Василиса, Вероника, Виктория, Евгения, Ксения, Кристина, Лидия, Людмила, Нина, Ольга, Софья, Юлия и Яна.

Что касается сильного пола, то с Овнами лучше все гармонируют такие имена: Андрей, Аркадий, Валерий, Георгий, Егор, Марк, Марат, Николай, Олег, Руслан, Юрий, Ярослав. А вот список имен, которыми лучше не называть этих представителей зодиакального круга: Анатолий, Антон, Виталий, Владислав, Григорий, Даниил, Денис, Дмитрий, Илья, Константин, Михаил, Никита, Павел, Филипп.

Телец

Женщину-Тельца лучше всего назвать: Василисой, Вероникой, Викторией, Галиной, Дарьей, Дианой, Евой, Натальей, Оксаной, Полиной, Тамарой, Татьяной, Ульяной или Яной. Следующие имена не сделают счастливыми этих представительниц земной стихии: Анастасия, Анна, Алиса, Евгения, Елизавета, Ирина, Кристина, Лариса, Лидия, Лия, Людмила, Регина, Юлия.

Для мужчин-Тельцов наиболее подходящие имена: Артем, Артур, Богдан, Борис, Василий, Виктор, Даниил, Илья, Максим, Михаил, Павел, Федор. А вот Андрей, Виталий, Владислав, Кирилл, Олег, Сергей, Станислав и Степан — не самые лучшие варианты для этих представителей зодиакального круга.

Близнецы

Женские имена для Близнецов: Алиса, Анастасия, Вероника, Евгения, Инга, Клавдия, Кристина, Майя, Маргарита, Регина. Не гармонируют с этим знаком зодиака: Алина, Анна, Вера, Диана, Екатерина, Инна, Людмила, Мария, Нина и Татьяна.

Мужчинам-Близнецам подходят следующие имена: Алексей, Георгий, Герман, Евгений, Игорь, Константин, Марк, Никита, Николай, Сергей. А вот так лучше не называть мужчин, родившихся в период с 21 мая по 21 июня: Антон, Артем, Богдан, Борис, Василий, Владимир, Вячеслав, Григорий, Илья, Кирилл, Максим, Петр, Роман.

Рак

Этим представительницам водной стихии подойдут следующие имена: Алина, Анита, Диана, Екатерина, Лада, Лилия, София, Юлия, Яна. Женщин-Раков лучше не называть Александрой, Аллой, Варварой, Галиной, Жанной, Маргаритой, Надеждой, Натальей и Светланой.

Мужчинам-Ракам больше всего подходят имена: Андрей, Вячеслав, Григорий, Дмитрий, Илья, Максим, Семен, Станислав, Степан, Тимофей. Звезды не рекомендуют называть этих представителей зодиакального круга: Александром, Борисом, Геннадием, Иваном, Кириллом, Константином, Леонидом, Николаем или Петром.

Лев

Для этих представительниц стихии огня оптимальные имена: Алла, Арина, Диана, Жанна, Лолита, Любовь, Маргарита, Наталья, Регина, Роза, Юлия. А вот такие красивые женские не подойдут Львам: Анна, Вера, Виктория, Елизавета, Ирина, Кристина, Людмила, Нина, Ольга.

Львам-мужчинам больше всего подходят следующие имена: Анатолий, Антон, Артем, Артур, Богдан, Герман, Иван, Илья, Лев, Николай, Роман. Рожденным под этим знаком зодиака лучше не давать такие имена, как: Вадим, Вениамин, Виктор, Дмитрий, Константин, Семен, Сергей.

Дева

Этих представительниц земной стихии лучше называть следующими именами: Валентина, Виктория, Диана, Елизавета, Инна, Ирина, Кристина, Лидия, Тамара. Астрологи не давать Девам такие имена, как: Алла, Анна, Варвара, Екатерина, Лариса, Любовь, Маргарита, Марина, Наталья.

Для мужчин-Дев наилучшим вариантом станет имя из этого списка: Геннадий, Григорий, Дмитрий, Игорь, Константин, Станислав, Сергей, Тимофей. А вот так не стоит называть этих представителей зодиакального круга: Андрей, Антон, Борис, Владислав, Евгений, Иван, Лев, Максим, Роман.

Весы

Астролог, публикующий прогнозы на странице в Instagram под ником astroprognostic, женщинам-Весам рекомендует следующие имена: Ангелина, Алина, Вероника, Евгения, Любовь, Милена, Оксана, Полина, Светлана, Юлия. С этим знаком зодиака не гармонируют: Варвара, Вера, Галина, Зоя, Инна, Ирина, Лидия, Людмила, Марина и Татьяна.

Мужчин-Весов лучше всего называть: Алексеем, Аркадием, Борисом, Евгением, Константином, Львом, Макаром или Олегом. Такие имена, как: Артем, Вадим, Петр, Сергей, Тимофей, Юрий и Ярослав — категорически не подходят этим представителям воздушной стихии.

Скорпион

Женщинам, рожденным в период с 23 октября по 21 ноября, подходят имена: Варвара, Елизавета, Зинаида, Лариса, Любовь, Людмила, Маргарита, Мария, Тамара. Звезды не советуют называть Скорпионов так: Алина, Вероника, Ева, Инга, Надежда, Наталья и Светлана.

Мужчинам-Скорпион лучше всего подходя следующие имена: Аркадий, Макар, Сергей, Федор, Юрий, Ян, Ярослав. А вот Александр, Антон, Артур, Георгий, Игорь, Кирилл, Николай, Олег — не самые лучшие варианты для этих представителей зодиакального круга.

Стрелец

Женские имена: Алина, Вера, Екатерина, Елизавета, Жанна, Майя, Маргарита, Марина, Софья, Татьяна — будут идеальным вариантом для Стрельцов. Для этих представительниц огненной стихии меньше всего подходят имена: Анна, Виктория, Инна, Кристина, Любовь, Людмила, Нина и Ольга.

Стрельцов лучше всего нарекать такими мужскими именами, как: Артем, Владимир, Вячеслав, Георгий, Максим, Петр, Роман, Семен, Станислав. А вот Алексей, Виктор, Владислав, Геннадий, Григорий, Константин и Михаил — не лучший выбор для рожденных под этим знаков зодиака.

Козерог

Для этих представительниц стихии земля оптимальными вариантами станут: Арина, Варвара, Вера, Дарья, Диана, Инга, Зинаида, Инна, Кристина, Мария, Наталья. А вот лучше не называть женщин-Козерогов: Алиса, Ангелина, Анна, Евгения, Екатерина, Лариса, Лилия, Полина, Юлия.

Для мужчин, рожденным под знаком Козерог, подходят следующие имена: Артур, Богдан, Борис, Вадим, Глеб, Дмитрий, Иван, Кирилл, Леонид, Макар и Николай. Эти варианты будут не самыми лучшими для этих представителей зодиакального круга: Андрей, Вячеслав, Евгений, Святослав, Семен.

Водолей

Алина, Анна, Галина, Лариса, Лолита, Людмила, Наталья, Ольга, Светлана, Ульяна — наилучшие варианты для женщин-Водолеев. В следующем перечне имена, неподходящие для этих представительниц воздушной стихии: Вера, Жанна, Зоя, Инна, Марина, Нина, Раиса, Татьяна.

Для мужчин-Водолеев лучшим вариантом станет одно из ниже перечисленных имен: Андрей, Виталий, Глеб, Евгений, Кирилл, Леонид, Олег, Павел, Юрий. А вот так не стоит называть этих представителей зодиакального круга: Алексей, Антон, Григорий, Иван, Максим, Николай, Иван, Роман, Ярослав.

Рыбы

Представительницам водной стихии лучше всего давать следующие имена: Анна, Валерия, Василиса, Вера, Ева, Екатерина, Мария, Марина, Наталья, Полина. С этим знаком не гармонируют: Алина, Кристина, Надежда, Светлана, Оксана.

Для мужчин-Рыб лучшим вариантом станет одно из этих имен: Антон, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Илья, Марат, Михаил, Тимур, Филипп. Не стоит называть этих представителей зодиакального круга: Георгием, Игорем, Кириллом, Константином, Марком, Олегом, Сергеем, Станиславом.

Если вы обнаружили, что ваше имя не подходит вам по знаку зодиака - это не повод бежать в паспортный стол и менять его. Конечно, имя человека имеет большое значение в жизни человека, не стоит забывать, что именно вы - творец своей судьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими именами не стоит называть девочек и мальчиков.