Графолог рассказала, как по почерку распознать агрессивного человека

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 3 523

По словам эксперта, негативные эмоции людей выражаются на бумаге.

Фото, видео: depositphotos / ginasanders; 5-tv.ru

«Ты узнаешь ее из тысячи, по словам, по глазам, по …почерку», — эти перефразированные строчки из популярной песни репертуара группы «Корни» как нельзя лучше характеризуют графологию — науку о связи почерка и личности человека. Эксперт по расшифровке почерка Оксана Поротова в беседе с 5-tv.ru рассказала, по каким признакам письма можно утверждать, что перед вами агрессивный или склонный к обману человек.

Основные характеристики, которые специалисты берут во внимание — это нажим, размер, наклон, очертания и размер строк. Если человек агрессивен и испытывает сильные негативные эмоции, то соответствующие импульсы формируются у него в голове, и уже через руку, с помощью почерка, транслируются на бумагу.

«Это будет почерк корявый, с деформированными формами букв, со сниженной читабельностью. Как правило, с сильным нажимом», — обозначила графолог Оксана Поротова.

Для сравнения: у уравновешенного типа обычно почерк размеренный, гибкий и продуктивный.

При медленной скорости письма об агрессивности свидетельствуют еще ряд признаков:

  • сильный нажим

zen.yandex.ru

  • угловатость и деформация формы букв
  • восходящие строки

zen.yandex.ru

  • прорывающиеся конечные поля

zen.yandex.ru

  • сниженная читабельность

zen.yandex.ru

Кроме этого, графолог указала на отличительные черты обманщика. Один из явных признаков, говорящий о неблагонадежности — открытая снизу у основания форма буквы.

Но даже специалист не берется делать экспертизу только по одному почерку, в ход идут и другие инструменты психодиагностики. Чтобы отличить «вредное», деструктивное для других поведение от просто плохого настроения, нужно учитывать и другие факторы. Например, какая у него сейчас домашняя обстановка, простужен ли он, не нагрубил кто-то ему сегодня в транспорте.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые разработали метод вычисления болезней мозга через почерк.

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