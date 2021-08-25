Графолог рассказала, как по почерку распознать агрессивного человека
По словам эксперта, негативные эмоции людей выражаются на бумаге.
Фото, видео: depositphotos / ginasanders; 5-tv.ru
«Ты узнаешь ее из тысячи, по словам, по глазам, по …почерку», — эти перефразированные строчки из популярной песни репертуара группы «Корни» как нельзя лучше характеризуют графологию — науку о связи почерка и личности человека. Эксперт по расшифровке почерка Оксана Поротова в беседе с 5-tv.ru рассказала, по каким признакам письма можно утверждать, что перед вами агрессивный или склонный к обману человек.
Основные характеристики, которые специалисты берут во внимание — это нажим, размер, наклон, очертания и размер строк. Если человек агрессивен и испытывает сильные негативные эмоции, то соответствующие импульсы формируются у него в голове, и уже через руку, с помощью почерка, транслируются на бумагу.
«Это будет почерк корявый, с деформированными формами букв, со сниженной читабельностью. Как правило, с сильным нажимом», — обозначила графолог Оксана Поротова.
Для сравнения: у уравновешенного типа обычно почерк размеренный, гибкий и продуктивный.
При медленной скорости письма об агрессивности свидетельствуют еще ряд признаков:
- сильный нажим
- угловатость и деформация формы букв
- восходящие строки
- прорывающиеся конечные поля
- сниженная читабельность
Кроме этого, графолог указала на отличительные черты обманщика. Один из явных признаков, говорящий о неблагонадежности — открытая снизу у основания форма буквы.
Но даже специалист не берется делать экспертизу только по одному почерку, в ход идут и другие инструменты психодиагностики. Чтобы отличить «вредное», деструктивное для других поведение от просто плохого настроения, нужно учитывать и другие факторы. Например, какая у него сейчас домашняя обстановка, простужен ли он, не нагрубил кто-то ему сегодня в транспорте.
Ранее 5-tv.ru писал, что ученые разработали метод вычисления болезней мозга через почерк.
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