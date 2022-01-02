Что случилось с актерами фильма «Приходи на меня посмотреть» 20 лет спустя

В 2001-м на экраны вышел фильм «Приходи на меня посмотреть», снятый по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Картина, которая стала первым и последним режиссерским опытом Олега Янковского, получила высокие оценки критиков и восторженные отзывы зрителей. Как сложились судьбы Екатерины Васильевой, Ирины Купченко и других актеров спустя 20 лет, рассказывает 5-tv.ru.

Екатерина Васильева

Фото: Кадр из х/ф «Приходи на меня посмотреть» (2000 г.) / реж. Олег Янковский, М. Агранович, kinopoisk.ru; ИТАР-ТАСС / Куров Александр

До съемок в фильме «Приходи на меня посмотреть» Екатерина Васильева уже была признанной актрисой, которую поклонники очень любили. За шесть лет до съемок актриса оставила театральную сцену и кино. Она ушла послушницей в Толгский монастырь. Екатерина вернулась на экраны в 1996-м и сыграла в нескольких успешных сериалах.

Актриса долго соглашалась на роль Софьи Ивановны. Она была старше своей «экранной» дочери Ирины Купченко всего на три года. Кроме того, после прихода к вере Васильева стала избирательнее выбирать проекты для работы и советовалась с духовником по поводу участия в картине. Чтобы уговорить актрису, режиссеры Олег Янковский и Михаил Агранович отправились к духовному отцу Екатерины Сергеевны и получили благословение на съемки. Позже Екатерина Васильева признавалась, что в этой картине она работала «для души», в то время как многие другие работы были для нее лишь заработком.

В 2000-х Екатерина Васильева соглашалась на небольшие роли. Признанная звезда украсила своим появлением фильмы «Отец, «Анна Каренина», «Мамы» и сериалы «Участок», «Громовы. Дом надежды». В 2020-м она вовсе прекратила сниматься. В августе 2021-го стало известно, что Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Ее сын Димитрий Рощин — настоятель Храма Святого Николая Чудотворца на Трех Горах.

Олег Янковский

Фото: Кадр из х/ф «Приходи на меня посмотреть» (2000 г.) / реж. Олег Янковский, М. Агранович, kinopoisk.ru; РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В фильме «Приходи на меня посмотреть» Олег Янковский не только исполнил главную мужскую роль. Фильм — дебютная режиссерская работа артиста совместно с Михаилом Аграновичем. Картина была очень успешной среди зрителей и критиков, но Янковский не продолжил режиссерскую карьеру. Он говорил, что ему хочется творить, а не просто переводить пленку.

«Это была „проба пера“. В потоке чудовищно-черного кино захотелось вдруг снять какую-то добрую, светлую историю, захотелось какой-то сказки и доброты. Хотя я исповедую и люблю другое кино», — говорил Олег Иванович о фильме.

После премьеры фильма прославленный артист продолжил выступать на сцене «Ленкома», где служил с 1973-го, и играть в кино. Он появился в картинах Валерия Тодоровского «Любовник» и «Стиляги», фильмах «Анна Каренина» и «Без вины виноватые». Последней ролью Олега Ивановича в кино стал митрополит Филипп в фильме Павла Лунгина «Царь». Когда режиссера спрашивали, почему образ митрополита воплотил именно Янковский, Лунгин отвечал, что в России актера лучше нет.

В июле 2008-го Олегу Ивановичу стало плохо на репетиции. Оказалось, что актер чувствовал недомогание несколько месяцев, но замалчивал проблему. В больнице врачи сообщили об ишемической болезни сердца и назначили ему лечение. В тот же день Янковский вышел на сцену в спектакле «Шут Балакирев»: врачи вводили известному актеру сильнодействующие лекарства, которые стабилизировали работу сердца.

В следующий раз Олег Иванович обратился за медицинской помощью в конце 2008-го. Он сильно похудел, не мог есть жирную пищу и чувствовал боли в области желудка. У артиста обнаружили рак поджелудочной железы на поздней стадии. В январе 2009-го Олег Янковский проходил лечение в Германии, но спустя три недели прервал его и вернулся в Москву. Уже в феврале актер снова вышел на сцену. В апреле 2009-го Олег Янковский отыграл спектакль «Женитьба». В конце месяца у него открылось внутреннее кровотечение. В мае 2009-го Олег Янковский умер: ему было 65 лет.

Ирина Купченко

Фото: Кадр из х/ф «Приходи на меня посмотреть» (2000 г.) / реж. Олег Янковский, М. Агранович, kinopoisk.ru; РИА Новости / Владимир Федоренко

В фильме Ирина Купченко воплотила образ женщины среднего возраста Татьяны, которая придумала для матери спектакль с женихом и дочерью. До съемок в картине Ирина Купченко и Олег Янковский работали вместе в фильмах «Обыкновенное чудо», «Звезда пленительного счастья» и «Шерлок Холмс: Собака Баскервилей». Во время съемок актеры так привыкли друг к другу, что плакали, осознавая, что работа над проектом подходит к концу.

После съемок в фильме Олега Янковского актриса продолжила служить в театре и сниматься в кино. Более 50 лет Купченко играет на сцене Государственного театра имени Вахтангова и исполняет эпизодические роли в кино. Она работала в проектах «Благословите женщину», «Московская сага», в 2015-м сыграла главную роль сломленной учительницы в картине «Училка». В 2021-м Ирина Купченко пережила смерть мужа, актера Василия Ланового. Они были вместе с 1972-го. В браке у Купченко и Ланового появились двое детей — Александр и Сергей. Александр окончил исторический факультет МГУ, Сергей — экономический. В 2013-м он умер от сердечного приступа.

Наталья Щукина

Фото: Кадр из х/ф «Приходи на меня посмотреть» (2000 г.) / реж. Олег Янковский, М. Агранович, kinopoisk.ru; РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Наталья Щукина дебютировала в кино в 1985-м. До фильма «Приходи на меня посмотреть» она сыграла более десяти ролей, но именно картина Олега Янковского прославила ее на всю Россию. Позже Наталья получила роли в мелодраме «Ключ от спальни» и комедии «Лузер». В 2008-м Щукина начала озвучивать мультфильмы: ее голосом говорит царевна Всеславна в двух частях анимационной картины «Приключения Аленушки и Еремы».

В кино Наталья появляется не так часто, в основном, исполняет эпизодические роли. Ее можно увидеть в роли старшей горничной Валентины Ивановны в сериалах «Отель Элеон» и «Гранд». По мнению актрисы, ей предлагают серые и поверхностные роли, поэтому она соглашается далеко не на все предложения. Творческую жилку Наталья реализует на сцене театра «Ленком». Она редко появляется на публике и не афиширует личную жизнь. Известно, что у актрисы есть дочь Александра от гражданского мужа.

Иван Янковский

Фото: Кадр из х/ф «Приходи на меня посмотреть» (2000 г.) / реж. Олег Янковский, М. Агранович, kinopoisk.ru; РИА Новости / Евгений Биятов

Роль мальчика-ангела, который бросал шкурки фруктов, стала дебютной в карьере Ивана Янковского. Именитый дед Ивана, Олег Янковский, не делал внуку поблажек. Чтобы сыграть в фильме, мальчик прошел кастинг на общих основаниях. Юный Иван не стал одним из актеров, которые запомнились «детскими» ролями. Родители Ивана, актеры Филипп Янковский и Оксана Фандера, поощрили желание мальчика продолжить актерскую династию и отдали его учиться в Московскую киношколу. По окончании Янковский-младший поступил на актерско-режиссерский факультет ГИТИСа. Первую главную роль он сыграл в 2008-м в фильме «Индиго». Вскоре Ивану начали предлагать больше ролей: он исполнил роли в картинах «Союз спасения», «Текст», «Огонь», сериале «Топи». К сожалению поклонниц, сердце молодого актера несвободно: в 2021-м стало известно, что Иван Янковский встречается со звездой сериала «Отель Элеон» Дианой Пожарской. В июне того же года у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь дедушки.

Марк Рудинштейн

Фото: Кадр из х/ф «Приходи на меня посмотреть» (2000 г.) / реж. Олег Янковский, М. Агранович, kinopoisk.ru; РИА Новости / Артем Геодакян

В картине «Приходи на меня посмотреть» Марк Рудинштейн исполнил эпизодическую роль мужчины с шампанским. Но появление прославленного продюсера пусть даже на несколько минут было большой удачей для создателей фильма. К началу съемок Рудинштейн создал фестиваль «Кинотавр» и другие проекты, отбыл тюремный срок за «дачу взяток» и «расхищение социалистической собственности», купил права на фильм «Интердевочка» и показывал его по стране.

В 2000-х Марк Рудинштейн не раз оказывался героем скандалов: в 2002-м он дал интервью, где рассказал о конфликте с Никитой Михалковым. Через восемь лет — опубликовал мемуары, где нелестно отзывался о российских кинозвездах. В то же время Марк Григорьевич сыграл небольшие роли в фильме «Мне не больно» и сериалах «Московская сага», «Солдаты», «Кухня», работал телеведущим. Он был трижды женат, у него остались дочь Наталья от первого брака и двое внуков. В ноябре 2021-го стало известно, что Марка Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом, ему диагностировали инсульт. Состояние кинодеятеля оценивали как тяжелое: он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи провели операцию, но Марка Григорьевича спасти не удалось. 5 декабря Марк Рудинштейн умер. Ему было 75 лет.