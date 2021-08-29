Викторию Боню публично избили молотком: «Слабонервным не смотреть»

|
Виктория Андреева
1 696

Бывшая участница «Дома-2» начала экспериментировать с нетрадиционной медициной. Результаты пока шокируют больше, чем вдохновляют.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; Instagram @victoriabonya

Экс-звезда телестройки «Дом-2» Виктория Боня славится нестандартным подходом к решению проблем. В сети она часто публикует такие лайфхаки, что у рядовых граждан вызывают оторопь. Очередное видео блогера — очередной кошмар: бизнесвумен «решает проблемы» с позвоночником при помощи тяжеловесного молотка.

Перед тем, как показать необычный ролик фанатам, Боня предупредила: слабонервные могут не выдержать. В кадре она позирует, лежа на кушетке и свесив ноги. Возле бизнес-леди — мужчина с большим строительным инструментом и деревянной катушкой. С перерывом в несколько секунд он примеряется и бьет звезду четко по позвоночнику.

«Умникам не умничать. Это нетрадиционная медицина. Поднимает людей с инвалидных колясок, я была свидетелем не раз. Я говорю по себе: было смещение таза, жила с адскими болями в пояснице. Этот человек исправил ситуацию за три дня!» — подписала видео Виктория Боня.

По мнению бывшей участницы «Дома-2», нестандартные подходы в лечении могут избавить даже от ДЦП. Вот только пользователи Instagram, среди которых оказались медики, с ней совсем не согласны.

Instagram @victoriabonya

Юзеры просили Боню не экспериментировать со своим здоровьем и, тем более, не агитировать наивных граждан рисковать бесценными жизнями.

«Не вводите людей в заблуждение!»

«Вы что делаете? Это очень опасно»,

«Ходила к нему лично: кроме адской боли эффекта не получила»,

«Говорю вам как хирург — останетесь без позвоночника», — писали фолловеры теледивы.

Впрочем, на все предостережения звезда отвечала одинаково: она уверена в профессионализме человека, которому доверилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня перенесла серьезную операцию.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.99
0.25 87.03
-0.03
Позаботьтесь о себе! Астропрогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября

Последние новости

21:53
Катерина Шпица показала молодого отца-шахтера: «Красивый как кинозвезда!»
21:34
Журналист Шануров впал в кому после падения с электросамоката
21:16
Полыхающая в Милане высотка начала разваливаться по кускам. ЧП попало на видео
20:57
Число жертв массового ДТП с грузовиком в Ставрополье возросло до шести
20:43
Сборная РФ по пляжному футболу стала победителем чемпионата мира
20:38
Как разбогатеть без изнурительного труда: почеши собаке лапки

Сейчас читают

Пляжный футбол, чемпионат мира, 1/2 финала, Россия — Швейцария, 5:5, пенальти — 4:5, 28 августа…
Массовая драка произошла у хостела в Москве
Дороги Краснодарского края погрязли в многокилометровых пробках
Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
Позаботьтесь о себе! Астропрогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака