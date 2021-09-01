🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Раки, каждой истории большого успеха предшествует множество неудач, и ваша история не является исключением из правил. Сегодня вы с гордостью оглядываетесь на все неудачные попытки, поскольку они помогли вам отточить свои навыки и стать тем, кем вы являетесь сейчас. Запомните: усилия, которые вы прикладываете сегодня, завтра принесут великолепные результаты.

Близнецы, быть верным своему сердцу — вот что важно для вас. Не отступайте от намеченных целей и своих убеждений, не бойтесь быть непонятыми. Те, кому вы действительно дороги, никогда не предадут вас.

Тельцы, изменения — это не всегда плохо. Перемена мест, мыслей и окружения напротив позволяет вам здраво взглянуть на вещи и выйти из той воронки, в которую вы невольно оказались затянуты. Поднимите голову вверх и используйте все возможности, которые вам дарит судьба.

Овны, хватит переживать по пустякам и загружать себя чужими проблемами. Поймайте дзен, расслабьтесь, перенаправьте мысли в позитивное русло и перестаньте тратить силы понапрасну. Вам нужно набраться энергии, чтобы через несколько дней показать другим, чего вы на самом деле стоите.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в среду, 1 сентября, убывающая Луна в знаке Рак советует оторваться от важных дел, не торопиться во время принятия решений и взять передышку.

♌ Лев

Львы, запомните: ваши возможности безграничны, и вы сами можете сотворить чудо, если захотите. Вы можете менять свою жизнь в любой момент, а, все, что вам мешает исполнить заветные мечты, — это мозг. Избавьтесь от предрассудков и станьте счастливыми.

Космический совет: запрограммируйте мозг на исполнение желаний.

♍ Дева

Девы, было время, когда вы верили в рассказы о влюбленных, скрещенных звездами. Было время, когда вы считали, что у вас ничего не получится, несмотря ни на что. Однако вы сумели это преодолеть и подняться на десятки ступенек вверх. Не забудьте поблагодарить Вселенную и примите ее благословения.

Космический совет: чудеса — это результат ваших стараний.

♎ Весы

Весы, у всех нас есть представление о жизни, которую мы хотим создать для себя, и о том, с кем мы хотим разделить ее. Но что, если эти идеи и представления не соответствуют действительности? Вселенная советует вам немного подождать и перестать контролировать свою жизнь. Позвольте судьбе сложиться так, как этого хотят звезды.

Космический совет: вас ждут грандиозные сюрпризы.

♏ Скорпион

Скорпионы, самое время включить в свою жизнь больше физических нагрузок. Не зря же говорят, что спорт — это жизнь. Любые упражнения помогут зарядить вас энергией, избавить от стресса и подарить прекрасный настрой на целый день.

Космический совет: пришло время обратиться за помощью к фитнес-тренеру.

♐ Стрелец

Стрельцы, миром правит любовь. И вами сейчас тоже. Однако полностью отключать рассудок все-таки не стоит. Не нужно доверять партнеру, с котором вы лишь недавно познакомились. Устройте проверку для своих чувств и выясните, действительно ли ваша вторая половинка такая идеальная.

Космический совет: доверяйте, но проверяйте.

♑ Козерог Козероги, это любовь, о которой вы мечтали и молились. Любовь, которую вы уже давно взываете в свою жизнь. Итак, что мешает вам открыться партнеру? Что мешает вам показать свою уязвимую сторону? Проработайте эмоциональные блокировки, готовясь сломать стены. Космический совет: окунитесь в омут чувств.

♒ Водолей

Водолеи, кто-то украл ваши достижения, и вы точно знаете, кто. Но опустившись до их уровня, вы только испортите свою карму. Итак, поднимитесь над мелкими неурядицами и продолжайте сосредотачиваться на качестве своей работы. Верьте, что правда откроется, когда придет время.

Космический совет: не поддавайтесь на желание отомстить обидчикам.

♊ Рыбы

Рыбы, вам кажется, будто вы попали в западню, но выходов из данной ситуации несколько. Напрягите свои творческие мускулы, память и привлеките знакомых. Вот увидите, совместными силами вы быстро придумаете, как выбраться из пороочного круга.

Космический совет: не отчаивайтесь, не испробовав все варианты.

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