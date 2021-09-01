Врач объяснил, как узнать группу крови будущего ребенка

Очень часто молодые родители желают узнать группу крови ребенка, чтобы предугадать возможные риски при наличии наследственных заболеваний. Кроме того, каждому человеку нужно знать свои данные о крови в случае возможной экстренной ситуации и необходимости переливания, ведь не каждая кровь совместима. Врач-гематолог Ольга Биндасова рассказала, как без анализов определить данную характеристику организма.

По словам специалиста, наследование групп крови происходит по хорошо изученным законам генетики. От родителей ребенок получает набор генов, несущих информацию о наличии или отсутствии агглютиногенов на поверхности эритроцитов.

Для обозначения групп крови в настоящее время используется римские цифры от I до IV и латинские буквы A и B — это если есть агглютиногены и 0 соответственно, если агглютиногенов нет.

«Эритроциты — это красные кровяные клетки, которые циркулируют в нашем организме и переносят кислород в ткани. Агглютиногены это белковые молекулы, находящиеся на поверхности эритроцитов, которые и обеспечивают нашу групповую принадлежность. Если они есть, то они могут быть двух видов A и B. Если их нет, значит 0», — пояснила врач.

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Если у родителя I группа крови, то у него никогда ни при каких обстоятельствах не может родиться ребенок с IV группой крови — вне зависимости от группы крови партнера. Если же у родителя IV группа крови, то I группы крови у ребенка быть не может, также вне зависимости от группы крови партнера.

«Очень интересный факт — если III группа крови у одного из родителей и II у другого из родителей, то соответственно группа крови у ребенка может быть любой. Бывали такие случаи, когда родители не понимали, почему это происходит. Тогда возвращаемся к закону генетики», — подчеркнула Биндасова.

Если родитель имеет II группу крови, соответственно у него есть набор генов либо АА, либо А0, у III группы крови — это B0 либо BB. Если A соединяется с В, мы получаем IV группу крови, если A соединяется с 0, мы получаем II группу крови. И если В встречается с А, мы получаем IV группу крови, заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно узнать о будущем ребенке по группе крови родителей.