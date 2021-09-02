Какие имена притягивают нищету и проблемы своим носителям

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Карина Исхакова
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Обладатели этих имен могут быть целеустремленными и перспективным, однако в их кошельке все равно будет пусто.

Какие имена притягивают нищету и проблемы своим носителям

Фото: Depositphotos / Angel_Vasilev77

Некоторым людям тяжело добиться финансового благополучия. Они могут работать сутки напролет, но так и не достигнуть больших высот в своей профессии. Эксперты составили ТОП-6 мужских и женских имен, притягивающих нищету. 

Максим

Мужчины — прирожденные карьеристы, они отличаются своим трудолюбием и умением зарабатывать. Однако после сорока лет у Максимов начинается трудный период в жизни. Они полностью погружены в семейные проблемы, их карьерные амбиции уходят на второй план.

Алексей

А вот Алексеи, напротив, абсолютно не амбициозны. Они плывут по течению, абсолютно не думая о завтрашнем дне. Увы, обладателям этого имени не хватает твердости и решительности. Как правило, они бегут от проблем, пишет портал RSUTE.RU.

Оскар

Эти обладатели редкого мужского имени — старательны и любознательны. Они хорошо учатся в школе, только пятерки в аттестате и золотая медаль не помогают им построить успешную карьеру. Оскары часто меняют место работы, так и не достигнув высот по карьерной лестнице.

Рита

Проблемы Рит заключатся в том, что они готовы всю жизнь трудиться за копейки. Они могут быть отличными работниками, которые с энтузиазмом подходят к своему любимому делу. Тем не менее их альтруизм мешает разбогатеть.

Дарья

Дарьям же мешает стать богатыми и успешными их кроткий нрав. Обладательницы этого имени обладают множеством талантов. В число их увлечений могут входить и плаванье, и шитье, и прыжки с парашютом — они настолько разносторонние. Но вот зарабатывать на своем хобби, Дарьи, увы не могут.

Римма

Разбогатеть Риммам мешает их красота и популярность у мужчин. Они всегда окружены большим количеством поклонников. Обладательницы этого имени легко могут получить желаемое от представителя противоположного пола. Да среди основных целей у Римм - не финансовое благополучие, а выбор подходящего спутника жизни. 

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 имен, которыми нельзя называть мальчиков.

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