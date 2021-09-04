Любит постарше? Рассекречена личность новой супруги Андрея Норкина

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Виктория Андреева
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В 2020 году известный телеведущий стал вдовцом. Жена, с которой он прожил больше четверти века, умерла от инфаркта.

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра; Instagram @VadimVasenin

Журналист Андрей Норкин женился спустя год после смерти любимой супруги, радиоведущей Юлии Норкиной. До последнего мужчина хранил в тайне личность новой избранницы. Но, как говорится, рано или поздно все становится явью.

53-летний вдовец Норкин взял в жены Ирину Бородину, которая является главой крупной торговой компании, пишет »Экспресс газета». Точный возраст женщины неизвестен, однако выяснилось, что в 1979 году она окончила школу, а в 1983-м — петербургский педагогический университет имени Герцена. При несложных подсчетах становится ясно, что особе около 58-59 лет. Выглядит она, правда, максимум на 40.

Instagram @norkinntv

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Андрея Норкина Юлия, с которой он прожил больше четверти века, скончалась 5 июня 2020 года на 53-м году жизни. По официальным данным, у радиоведущей случился инфаркт. Медики ничем не могли ей помочь. По словам близкого друга семьи — Евгения Спицына — Норкина очень переживала из-за детей и ситуации с коронавирусом, что вполне могло спровоцировать сильный стресс. Похоронили журналистку на Новодеревенском кладбище в городе Пушкин.

В браке у Юлии и Андрея Норкиных родилась дочь Александра. В начале 2000-х влюбленные усыновили братьев Артема и Алексея, от которых отказалась родители. У радиоведущей от предыдущих отношений также был сын.

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Любит постарше? Рассекречена личность новой супруги Андрея Норкина

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