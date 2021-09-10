Психолог рассказала, когда и почему стресс полезен для человека

Наверняка вы слышали фразу, что все болезни — от нервов и стресса. Но стресс далеко не всегда означает что-то плохое, рассказала 5-tv.ru клинический и когнитивно-поведенческий психолог Татьяна Додонова.

По ее слвоам, термин «стресс» ввел ученый Ганс Селье. Он описал его как неспецифическую реакцию организма на предъявляемые ему требования.

«Давайте разберем определение на примере. Человек выходит на улицу, идет к остановке, тут он понимает, что как-то он подзамерз, автобус долго не идет, пуховик перестает греть… Человек начинает подмерзать, подпрыгивать, дрожать. Это и есть адаптация организма к стрессу», — привела пример Татьяна Додонова.

Существует три этапа адаптации человека к стрессу. Первый — это тревога. Человек из примера выше находится в таком состоянии, когда начинает переживать об автобусе. Второй этап — вырабатываемость: человек понимает, что готов простоять на морозе не более 15 минут. И третий этап — истощение. Именно на этом этапе появляются проблемы: человек начинает замерзать, его не спасает дрожь. Додонова утверждает, что стресс становится вредным только на третьем этапе.

Во время первых двух этапов стресс помогает человеку адаптироваться к условиям окружающей среды. И в этом его главное предназначение. Конечно, постоянно находиться в стрессе — вредно: могут возникнуть проблемы со здоровьем. Но если вы испытываете дискомфорт, то организм таким образом сигнализирует вам о какой-то неполадке. И если человек понимает, в чем причина, он может ее устранить.

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