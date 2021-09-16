Точка отсчета: как время рождения влияет на судьбу человека

Задумывались ли вы, как время рождения повлияло на вашу судьбу? Зная точку отсчета, с которой начали тикать ваши часы на этой планете, вполне реально определить, что заложено в вас судьбой, и какой будет личность и определяющие ее черты. Вспомните, во сколько вы появились на свет, а если не помните, спросите у родителей или сверьтесь с биркой новорожденного: наверняка вы захотите сверить с космическими часами и судьбу детей.

Предлагаем узнать, какими особенностями вас наделили планеты и почему вы совершаете те или иные поступки.

00:00 — 02:00

Рожденные в первые часы суток — дети Меркурия — становятся замечательными организаторами. Планета делает вас любознательным, с аналитическим складом ума. Общительность — ваш конек: вы с легкостью заводите новые знакомства. Легко обучаемы.

02:00 — 04:00

Вы — во власти Венеры. Успешны в делах и любви, умеете на славу потрудиться. Но, увы, имеется склонность к тратам, а потому нажитое вам нужно учиться сохранять. Есть деловая хватка. В то же время вы тяготеете к прекрасному: искусству, моде, музыке. Умение поддержать в трудную минуту делает из вас верного друга.

04:00 — 06:00

Бог войны Марс наделяет вас боевым характером, настойчивостью и стремлением достигать своей цели. Благодаря этому из рожденных в этот период вырастают успешные карьеристы и отличные бизнесмены. Таким людям свойственно быть честными, зачастую они говорят другим правду в лицо.

06:00 — 08:00

Дети Нептуна обладают тонким внутренним миром, талантливые и глубокие личности. Успешны в искусстве. Бывают непредсказуемы. Им нужно научиться бороться с иллюзиями, которые могут повлечь разочарования. Учитесь быть независимыми от чужой точки зрения.

08:00 — 10:00

Вы находитесь под покровительством Урана. Планета наделила вас исключительным обаянием и дружелюбностью, готовностью прийти на помощь. Умеете быстро расположить к себе, но вас ни в коем случае не стоит обманывать. Обширный круг друзей.

10:00 — 12:00

Находящиеся под властью Сатурна пользуются популярностью практически везде. Становятся руководителями, ведут активную политическую и общественную деятельность. Авторитетны, что мешает им в личной жизни, а в карьере, напротив, помогает. Ценят искренность и категоричны с предателями.

12:00 — 14:00

Юпитер наделяет их любовью к путешествиям и авантюрам, умением переключаться на новое, что иногда может помешать обучению. Однако, при приложении силы воли и усидчивости, удается добиться успеха уже в юности. Становятся неплохими наставниками.

14:00 — 16:00

Плутон сильно влияет на характер, делая его оптимистичным и целеустремленным. Всегда в центре внимания, с ними многие стремятся познакомиться. Излишняя горячность может иногда вредить.

16:00 — 18:00

Рождены в часы Венеры, а потому являются неисправимыми романтиками и идеалистами. С отличным чувством такта, умеют сглаживать конфликты. Им или улыбается фортуна, или отворачивается от них.

18:00 — 20:00

Меркурианцы отличатся преданностью выбранному делу. Озабочены собственным здоровьем, стремятся правильно питаться. Врачевание душ и тел — их призвание. Умеют наслаждаться и брать от жизни все.

20:00 — 22:00

Солнечные дети смелы, умеют добиваться своего. Иногда за счет других. Из них получаются отличные актеры. Флирт и настойчивость могут помочь найти им настоящую любовь.

22:00 — 00:00

Рожденные под Луной любят пофилософствовать и управлять людьми. Очень домашние, семейные. Только с близкими раскрываются полностью, для остальных оставаясь немного отстраненными.

Ранее 5-tv.ru писал, как по инициалам узнать судьбу человека.