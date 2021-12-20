Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры, как страшный сон

Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 301 594

Стивен Гандри назвал обычные томаты «агрессивным продуктом» и призвал отказаться от их употребления.

Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры, как страшный сон

Фото: Depositphotos / rook76

Американский кардиолог Стивен Гандри в своей книге The Plant Paradox («Парадокс растений») приравнял обычные томаты к ядам из-за того, что они содержат белки-лектины. Об этом пишет журнал Elle.

«Томаты — очень агрессивный продукт: они вызывают воспаления, увеличение веса и серьезные аллергические реакции. Но самое страшное — лектин атакует наши клетки, и, увы, единственный способ борьбы с этим белком — от него отказаться», — приводит издание выдержку из книги эксперта.

По мнению Гандри, отказ от лектина может решить проблему лишнего веса, так как этот белок способствует накоплению жира.

«Как врач, я полагался в своей работе на научные исследования. В них приняли участие 1 000 человек, 800 из которых — с семейной историей аутоиммунных заболеваний. У тех из них, кто строго следовал диете без лектинов, признаки воспаления в течение трех месяцев не проявлялись», — утверждает Гандри.

Среди других страшных последствий употребления лектина кардиолог называет усиление слабоумия, облысение, появление угревой сыпи, анемии (малокровия –Прим. ред.) и синдрома хронической усталости.

Гандри советует хотя бы не есть помидоры сырыми и перед употреблением снимать с них кожицу, в которой больше всего лектина. Что касается еще одного рекордсмена по содержанию «зловредного» белка — кукурузы, то ее кардиолог и вовсе настоятельно советует забыть, как страшный сон.

Мнение Гандри поддерживает звездный диетолог Аллен Кэмпбелл, составляющий персональное меню для актерской четы Тома Брэди и Жизель Бюндхен. В их рационе томаты уже давно сведены к минимуму, а баклажаны, перец и картофель — строго запрещены.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, обозреватель Дана Ли Смит в своей статье для журнала Eat This, Not That рассказала, какие продукты не стоит употреблять после 30 лет.

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