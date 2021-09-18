Российских пенсионеров ждут новые выплаты и индексации с 1 октября

Для некоторых категорий российских пенсионеров с 1 октября пройдет индексация выплат. МК.RU рассказал, кто именно может рассчитывать на доплаты.

Надбавки коснутся военных пенсионеров. Им проиндексируют пенсии на 3,7%. Новую выплату в большем размере получат около 2,6 млн человек: бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов. Еще одна категория граждан, которые начнут получать повышенные пенсии — работники Крайнего Севера и территорий приравненных к ним. Выплата к пенсии увеличивается на 50%, если стаж работы не менее 15 лет, и на 30% при стаже не менее 20 лет.

Увеличат пенсии россиянам, которым исполнилось 80 лет. Речь идет о выплате им фиксированной суммы в двойном размере. А ко дню пожилого человека в некоторых регионах предусмотрены единоразовые выплаты для тех, кто отметил 90-летие. На индексацию также могут рассчитывать пенсионеры, которые прекратили свою трудовую деятельность как индивидуальные предприниматели в мае 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал о «сельской» надбавке пенсионерам, переехавшим в город, которую будут выплачивать с 1 января 2022 года.