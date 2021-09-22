Биолог из России оценила «прорывной» способ США борьбы с раком

Американские ученые объявили о создании прорывной системы лечения онкологии. При помощи радиации они научились воздействовать на крупные секреторные клетки иммунитета (клетки Клара) и заставлять из вырабатывать антииммуносупрессивные факторы. Проще говоря, простимулированные «защитники» организма немедленно вступают в схватку с опухолевыми клетками. Казалось бы — открытие века! Но российские ученые настроены достаточно скептически.

Неужели о спасении тяжелых онкобольных пока не может идти речи? Есть ли надежда, что рак удастся победить совсем? На эти и другие жизненно важные вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила замдиректора по научной работе Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, кандидат биологических наук Анна Кудрявцева.

Лечение рака: «нулевой» эксперимент?

Веками ученые ищут способ победить онкологию. Но пока большого прогресса достичь не удалось. Порой в принципе не ясно, как у человека появляется злокачественная опухоль и почему многие виды рака невозможно обнаружить на ранних стадиях. Это — большая проблема.

Кудрявцева заметила, что в труде американцев есть несколько важных погрешностей, на которые нельзя не обратить внимание.

Во-первых, исследование проводилось на мышах. К большому сожалению, оптимизация схемы лечения грызунов это не то, что можно напрямую применять на пациентах в клиниках. Во-вторых, эксперименты проводились на животных с немелкоклеточным раком легкого. Этого, конечно, недостаточно, если учитывать колоссальное многообразие форм и видов онкологии.

В-третьих, по мнению сотрудницы РАН, не вызывает доверия научный журнал, который опубликовал труд специалистов из США — Nature Cancer (его рейтинг за последние два года упал в три раза). Не может не насторожить и то, что авторитетные СМИ не привлекли эксперименты исследователей.

«Результаты, полученные авторами статьи, не являются какими-то действительно прорывными. Они лишь частично объяснили ранее полученные положительные эффекты комбинации лучевой терапии и иммунотерапии. То есть авторы попытались подобрать оптимальные параметры для их совмещения», — пояснила Анна Кудрявцева.

Рак — на грани смерти

Если же абстрагироваться от громких заголовков в стиле «Ученые нашли способ победить рак», то можно сделать следующий вывод. Биолог заметила, что в целом работа иностранцев выполнена хорошо, и она, что самое главное, затрагивает очень важную проблему.

«Иммунотерапия — это главный тренд последних лет. Дело в том, что наша иммунная система в норме реагирует на появление в организме поврежденных клеток и убивает их тем или иным способом, а проблема, которую мы видим при онкологических заболеваниях, это то, что иммунный ответ оказывается заблокированным», — объяснила Кудрявцева.

Она заметила, что попытка заставить клетки иммунитета атаковать опасные аналоги под воздействием раздражителя — это один из перспективных способов борьбы с онкологией. И этим направлением важно заниматься. Да, сегодня не все исследования дают 100-процентный результат. Но чем больше времени уделять проблеме, тем скорее найдется ее решение.

«Огромную важность имело открытие, что если условно заблокировать систему блокировки, то организм может начать активно атаковать опухолевые клетки. Поскольку это явление носит системный характер, то порой удается получить полный ответ даже на самых продвинутых стадиях заболевания! Другими словами, полностью вылечится даже на четвертой стадии!» — подчеркнула эксперт.

В заключение Анна Кудрявцева пожелала коллегам удачи в экспериментах и заметила, что, скорее всего, в ближайшем будущем с опытов на мышах они смогут переключиться на клинические исследования на людях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения предрекли скорое исчезновение трех видов рака.